¡Un papelón!

En un partido entre glorias femeninas en Wimbledon, un hincha no paró de dar indicaciones y las tenistas se cansaron: lo invitaron a jugar, se puso una pollera y disputó varios puntos. La situación fue insólita y las risas invadieron al público. Mirá el increíble momento.

Es normal que los hinchas se quejen y protesten cuando lo que están viendo no les gusta, aunque es raro que pase en un amistoso entre glorias del tenis. El ambiente es mucho más relajado, se bromea bastante y el público disfruta de grandes glorias que supieron destacarse en su mejor momento.

Sin embargo, en Wimbledon pasó algo fuera de lo común con un hincha que estuvo insoportable durante todo el partido, hasta que se cansaron y lo invitaron a la cancha. ¿Y qué pasó? El hombre se vistió de blanco como indican las reglas, pero no le fue muy bien con la raqueta y fue un gran papelón.

Kim Clijsters, Conchita Martinez, Andrea Jaeger y Rennae Stubbs, ex tenistas de renombre, disputaron un partido de exhibición en Wimbledon donde vivieron una situación insólita. Un hincha inglés estaba bastante molesto y no paraba de dar indicaciones sobre cómo debían sacar, devolver y disputar los puntos. Hasta que las jugadores no aguantaron más.

La belga ex número 1 del mundo, Kim Clijsters, llamó al aficionado y le pidió que baje a la cancha a jugar un rato y el hincha aceptó. Sin embargo, la tenista quiso respetar el reglamento y le prestó una pollera y ni bien se cambió estalló de la risa. Después le dieron una remera que le quedaba ajustadita y disputaron varios puntos hasta que dijo basta por su pésimo nivel. A cuidar la boquita…

Fuente: ole.com.ar