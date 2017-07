Un psicólogo de prisiones explica cómo trata a asesinos y violadores

¿Recuerdas algún caso en que te haya ocurrido eso?

Hace unos años, llegó un paciente que abusaba de bebés. Yo había sido padre hacía poco y me acababa de incorporar de la baja por paternidad, por lo que en ese momento rechacé visitar a ese hombre, aunque lo hice pasados seis meses.

¿Cómo procedes cuando alguien a quien has tratado reincide?

Ocurre con frecuencia, pero pese a ello, sigo muy convencido del valor de mi trabajo. En primer lugar, porque siempre es positivo saber que un exdelincuente no va a hacer daño a más víctimas. Y también porque compensa. Un reincidente supone un gasto tremendo para la sociedad. Con que consiga que dos personas al año dejen de delinquir, ya he ahorrado al estado más de mi salario anual. He reinsertado a más de 100 personas y muchos de ellos me llaman para decirme lo contentos que están de haberme conocido.

¿Ha habido algún caso concreto que te haya dado esperanzas?

Hace unos años traté a un líder skinhead, muy conocido en su ambiente. Al principio no soportaba nuestras sesiones, pero pronto empezaron a hacer mella sus beneficios. Una vez entró un joven neonazi y empezó a alardear delante del veterano sobre la paliza que le había dado a otro recluso. Mi paciente se lo quedó mirando y le dijo, “De joven era igual que tú. En casa mi padre me daba puñetazos en la cara. Un día me puse las botas y salí a la calle, dispuesto a hacer que fueran otros los que lloraran por mí”. Todavía se me pone la piel de gallina cuando pienso en ello. No era un tipo especialmente culto, pero aquello fue todo cosecha suya.

¿Qué es lo más importante que has aprendido de este tipo de delincuentes en todo este tiempo?

Que son muy diferentes del resto. Muchos de sus actos no se alejan mucho de lo que nosotros habríamos hecho si hubiéramos tenido sus mismas vivencias. Durante todos estos años siempre me ha rondado la misma pregunta: ¿qué me hace distinto de ellos? Nunca sabes en qué momento podrías cruzar esa línea. ¿Cómo reaccionaría si perdiera el trabajo, atropellara a alguien de camino a casa y luego encontrara una nota de mi mujer diciendo que se ha llevado a los niños y todos los muebles a casa de su madre? ¿Cuánto es capaz de soportar una persona?

Publicado originalmente en VICE.com