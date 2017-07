Una actriz mexicana se queda sin trabajo y se hace... taxista

Alejandra Procuna se quedó sin empleo en la empresa de medios Televisa y decidió invertir sus ahorros en la compra de tres ta­xis, que también conduce.

El pasado 11 de julio, un diario mexicano reveló que Alejandra Procuna, una actriz que formó parte durante 30 años en la empresa Televisa, decidió invertir sus ahorros en la compra de tres ta­xis, los cuales también conduce. Esto sucedió debido a los recortes de personal que tuvo que implementar la empresa mexicana de medios de comunicación debido a la fuerte crisis financiera que atraviesa.

En entrevista con RT en Español, Alejandra Procuna aseguró que “al terminarse mi exclusividad como actriz en Televisa, tuve que buscar un trabajo honesto en el cual ocuparme”. Y agregó: “Con todos los cam­bios que ha implementado la televisora, decidí comprar tres autos e ingresarlos al sistema de transporte de la cadena Uber y me ha ido muy bien”.

La actriz mexicana también dijo que “me da mucha tranquilidad el saber que puedo obtener un ingreso semanal, lo que nunca pen­sé es que los iba a manejar yo, pero debo admitir que me encantó la experiencia e, incluso, ofrezco el servicio cada vez que no llega uno de los choferes que tengo contratados“.

RT: En las redes sociales has generado mucha polémica al pasar de actriz a taxista. ¿Cómo te sientes con este cambio?

A.P.: Tengo dos meses como chofer de Uber y estoy muy contenta. La vida se trata de ciclos y hay que asumir los retos que te impone.

RT: ¿Estás consciente de los riesgos que implica transitar por la Ciudad de México?

A.P.: Levantarte de la cama, poner un pie en la calle, salir a comprar la despensa… todo implica un riesgo. La vida es un acto de fe y hay que tener la certeza de que todo va a salir bien al final del día.

RT: ¿Cómo ha sido tu experiencia como chofer?

A.P.: Ha sido muy divertido y he tenido muy buenas experiencias. No te miento, en dos meses he tenido aproximadamente 150 viajes, mi calificación como chofer es de 5 estrellas, me he tomado 50 o 60 ‘selfis’ con los usuarios, he podido compartir historias que me llenan el alma con otros mexicanos… ¡En fin! Para mí ha sido una delicia entender que la vida tiene matices y no todo es color de rosa.

RT: ¿Ser taxista es uno de los mejores papeles que has interpretado?

A.P.: ¡No lo había pensado de esa manera! Creo que sí, es el papel más orgánico que he realizado ¡y me encanta!, porque me humanicé más. Esto no quiere decir que mi carrera artística se acabó; al contrario, estoy haciendo una pausa para que, en lugar de estresarme o desesperarme, me sienta productiva en mi día a día.

RT: ¿En estos dos meses que llevas como chofer te han contactado de alguna televisora?

A.P.: Afortunadamente, sí. Ha habido un movimiento en redes sociales muy fuerte y muy generoso hacia mi profesión, el cual agradezco infinitamente. Insisto, no existe un trabajo malo o denigrante, siempre hay que ser positivos y mirar hacia adelante.

