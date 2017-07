Universal Orlando: entre magos y superhéroes

Seguí leyendo

Sonrientes, todos vuelven al mundo real, donde en cualquier momento se cruzan con el Capitán América, Optimus Prime o Bob Esponja.

Al ver que están en el área del parque que recrea las calles de Londres, veinte chicos -tienen remeras que advierten “¡Cuidado! 5° grado”- toman el Hogwarts Express en la estación King’s Cross. Antes se sacan selfies con el chofer del Knight Bus y la cabeza colgante, que conversa, en el famoso colectivo de tres pisos violeta.

Desde ya, para tomar el tren hasta Hogsmeade van a la Plataforma 9 3/4: su plan es entrar a Hogwarts para volar en escoba en “Harry Potter y el Viaje Prohibido”, esquivar a la araña Aragog y al Basilisco, y participar de un juego de Quidditch. Luego suben a las montañas rusas El desafío del Dragón y El vuelo del Hipogrifo y piden Butterbeer en Las tres escobas.

A toda velocidad

–¿Falta mucho para llegar a Springfield? –pregunta Rita, de 9 años, que encuentra el asfalto borroso a través de sus anteojos de los Minions.

–Estamos en San Francisco. ¿No te acordás de este tiburón gigante? –pregunta Peter, de 12, sin dejar de masticar papas fritas.

Pero como justo pasan por Nueva York, los padres les proponen entrar a la nueva atracción de Universal: Race Through New York Starring Jimmy Fallon. A pocos pasos de la montaña rusa de “La Venganza de la Momia”, una gigantografía del actor y presentador de televisión Jimmy Fallon invita a ingresar a una réplica del estudio de NBC donde se realiza el histórico programa The Tonight Show.

Por Esteban Mikkelsen Jensen Miami

Al tomar asiento en una suerte de teatro volador, los participantes sienten que corren una carrera de autos con Fallon: acelera por las calles de Nueva York, cae al vacío, salta por encima de los rascacielos y hasta se zambulle en el agua. Sale ileso, claro.

Cercanos a la metrópoli, los Autobots y Decepticons se instalaron hace rato en Transformers: The Ride-3D. Una vez más, la propuesta consiste en una batalla del bien contra el mal, con la misión de salvar el planeta.

Completan el sector Shrek 4D, la montaña rusa de alta velocidad Hollywood Rip Ride Rockit y el simulador en 3D de Despicable Me Minion Mayhem -inspirado en la película “Mi villano favorito”-, que les propone a los chicos convertirse en Minions para ayudar al profesor Gru y sus hijas adoptivas Margo, Edith y Agnes.

Los Simpsons y Marvel

Al otro lado de la laguna, en Universal Studios Florida se levanta el hogar de los Simpsons. Si bien la montaña rusa The Simpsons Ride es el centro de Springfield, los negocios de la ciudad representan una seguidilla de guiños para los fanáticos deHomero, Marge, Bart, Lisa y Maggie. Partiendo del Kwik-E-Mart, entre los puestos de comida se destacan el Camión de Tacos del Hombre Aberrojo, los pescados de Frying Dutchman, las hamburguesas de Krusty Burger y las donas de Lard Lad Donuts.

Frente a la Cervecería Duff, La Taberna de Moe es quizá el ambiente mejor logrado, con las ventanas a rombos pintados de verde y naranja.

Ante tanta estridencia, Universal conserva un rincón en sepia: Terminator 2 anda en moto y E.T. sigue en la canasta de la bicicleta voladora.

Quienes no llegan en el Hogwarts Express, cerca de la entrada del vecino Islands of Adventure encuentran pronto la Isla de Marvel, con la temible y renovada montaña rusa de Hulk y la aventura en 3D de Spider Man.

Antes de que los visitantes lleguen a reconocer la música de Jurassic Park y que la gente espere su turno para ver a un velociraptor, se interpone otra de las aperturas más recientes de Universal: Skull Island, Reign of Kong. ¿Es King Kong el héroe o el enemigo? Habrá que animarse a entrar a una isla misteriosa y explorar la jungla, enfrentando depredadores prehistóricos hasta que aparece el simio más salvaje que ha pisado la Tierra…

Los días pasan en un abrir y cerrar de ojos; los desfiles de superhéroes y fuegos artificiales quedan atrás. El avión de regreso despega del aeropuerto de Orlando y el cuerpo cree que se trata de un simulador que apenas se mueve. Los anteojos de sol permiten ver un paisaje en 3D por la ventanilla, pero no vienen monstruos al ataque. Entonces, una azafata imaginaria dice: “El peligro ya pasó. Misión cumplida: la Tierra está a salvo”.

MINIGUÍA

Cómo llegar. El pasaje a Orlando por LATAM (vía San Pablo), desde $ 14.100 con impuestos (www.latam.com).

Dónde alojarse. La habitación doble en Loews Sapphire Falls Resort parte de US$ 160, con wi-fi y piscina. Los huéspedes tienen beneficios en Universal Orlando, como acceder 1 hora antes de la apertura a “The Wizarding World of Harry Potter” y al parque acuático Volcano Bay. Además, taxi acuático y combi desde y hasta todos los parques de Universal y CityWalk (www.loewshotels.com/universal-orlando).

Cuánto cuesta. El boleto de parque a parque de Islands of Adventure y Universal Studios Florida por 1 día, desde US$ 165 (menores de 3 a 9, US$ 160);2 días, US$ 254,99 (chicos, US$ 244,99); 3 parques/1 día, US$ 219 (chicos, US$ 214). Pase Express sin límites para 2 parques, desde US$ 84,99.

-Entrada ilimitada a los 3 parques en el lapso de 14 días, $ 5.980 (Almundo.com).

-Ticket para “Halloween Horror Nights ”, desde US$ 59,99.

Dónde informarse

espanol.universalorlando.com

halloweenhorrornights.com/orlando