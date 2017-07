Viaje al país de la marihuana legal: en Uruguay, ya nadie se oculta para fumar

Clarín recorrió Montevideo a dos semanas del comienzo de la venta en farmacias.

Jorge Alfonso, un consumidor de marihuana, en pleno centro de Montevideo. Foto: Mario Quinteros

Una noche de hace cinco inviernos, Pablo Díaz, que es enfermero, uruguayo y tiene 38 años, compró una grapamiel para compartir con un amigo. Cuando todavía quedaba media petaca tuvieron ganas de fumar marihuana, así que buscaron una “boca”. “Una ‘boca’ es el lugar al que, en algún barrio bajo o en un asentamiento, vas a conseguir droga que viene del narcotráfico. Te puede robar, te pueden pegar, pero lo más impactante que me pasó fue esa noche: un nenito de unos siete años se paró sobre un cajoncito, se asomó a la ventana y me preguntó qué droga quería. Me preparó la marihuana, me cobró y me la dio: ese nenito formaba parte de la cadena que trabaja para el narco”, dice Pablo ahora, en el consultorio en el que trabaja en Montevideo. Delante suyo acomodó las dos bolsas de cinco gramos de flores de marihuana que compró el 19 de julio, el primer día que 16 farmacias de este país -y cuatro de esta ciudad- vendieron legalmente cannabis, luego de que una ley de 2013 lo avalara. “Aunque el consumo personal está avalado desde 1974, para conseguir marihuana debía convertirme en un delincuente: ahora el consumidor está más seguro que en una ‘boca’ y sabe exactamente qué está comprando”.

“Antes para conseguir marihuana tenía que convertirme en un delincuente”

Hoy, en la rambla y en los parques de Montevideo, de a ratos, las rondas son de marihuana y no de mate. En la calle, a veces, la combustión huele a cannabis y no al humo típico del tabaco. El consumo en vía pública de marihuana, a decir verdad, hacía años que ocurría, pero de una manera más oculta y mucho menos evidente.Ahora, a la no criminalización del consumo personal, establecida en 1974, se sumaron los clubes de cultivo y el autocultivo de hasta 6 plantas que avaló la misma ley que regula la venta monitoreada por el Estado, sancionada durante el gobierno de José “Pepe” Mujica. Pero el gran cambio que viven por estos días los uruguayos se palpita en las farmacias, donde es frecuente ver colas de compradores: la Tapié, en la Ciudad Vieja de Montevideo, se inscribió para vender cannabis. Cerca de las diez de la mañana y en no más de quince minutos, entran seis clientes: cinco quieren comprar marihuana, el sexto necesita dentífrico.

Entran seis clientes a una farmacia: cinco quieren comprar marihuana

“Lo pensamos como una manera de traer un poco más de gente, pero nunca pensamos que se iba a vender todo en el día”, reflexiona Sebastián Scaffo, dueño de Tapié. De cada bolsa de 5 gramos de marihuana que vende a 187 pesos uruguayos -6,5 dólares-, gana un 27 por ciento. Puede tener hasta dos kilos en su farmacia, repartidos en las dos variedades -índica y sativa- que el Estado dispuso: desde que se inició la venta agotó el stock tres veces, siempre en el día.

En 16 farmacias de Uruguay se vende marihuana para uso personal. Foto: Mario Quinteros

Esa demanda se visibiliza también en la cantidad de adquirientes registrados ante el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA): cuando empezó la venta en farmacias, eran unas 4.700 personas. En diez días, la cifra superó las 8.500 personas: creció más de un 80 por ciento. Esos usuarios pueden comprar hasta 10 gramos semanales de marihuana, lo que rinde para unos diez “porros”. Si compraran 25 gramos de flores de cannabis en el mercado negro, pagarían entre 2.500 y 3.000 pesos uruguayos: al precio establecido por el Estado, esa misma cantidad cuesta 950 pesos uruguayos.

“La marihuana es la droga principal que vende el narcotráfico en Uruguay: mueve unos 25 millones de dólares anuales. Es la cuarta droga de abuso, detrás del alcohol, el tabaco y los psicofármacos. Al poner al usuario en la farmacia, además de advertirle a través del envase cuáles son los perjuicios que puede provocarle la marihuana, le sacamos el mercado al narco y sacamos a ese usuario de un lugar inseguro en el que le también le ofrecen cocaína, pasta base o ácido”, enfatiza Milton Romani, psicólogo y ex secretario general de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay, sentado en la mesa del bar céntrico San Rafael que elegía siempre Mario Benedetti.

Maria Jose, una consumidora de cannabis, con el producto recién comprado. Foto: Mario Quinteros

Esa variedad de drogas, y más, le ofrecían al escritor Jorge Alfonso, otro de los consumidores registrados ante el IRCCA, cada vez que iba a una “boca” y no había marihuana. “Luego de pagar el cannabis, la farmacéutica me ofreció una bolsa para guardar todo. Yo sentí que era para ocultar la marihuana, y no tengo nada que ocultar. Ahora el cannabis se compra nada menos que en una farmacia, donde se compran las otras drogas legales: eso es muy simbólico”, cuenta en la Plaza Independencia, a pocos metros del edificio de la Presidencia uruguaya y del emblemático Teatro Solís. María José Oliver, de 46 años, también se registró para comprar en la farmacia y fue a buscar sus primeras dos bolsas con su hijo de 14 años: “La sensación es contundente: de repente, ya no estás en la ilegalidad para comprar tu marihuana”.

Venta legal de Cannabis en Montevideo. Foto: Mario Quinteros

A la vuelta del bar de Benedetti, en la plaza que se llama Cagancha pero que muchos montevideanos apodaron “Plaza Libertad”, un monumento marca el kilómetro cero de las rutas uruguayas. Al pie del monumento, tres amigas treintañeras desmenuzan flores que acaban de salir de una bolsa legal. “En cuanto repongan en mi farmacia compro yo”, se compromete una, y revuelve los bolsillos del jean. En algún lado tiene que estar el encendedor.

Fuente: clarin.com