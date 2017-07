James se ha despedido en la noche de este martes del madridismo con un mensaje en las redes sociales y un emocionante vídeo.

“Queridos madridistas, sólo me embarga la gratitud por todos los buenos momentos que pasé, fueron tres años maravillosos. Me voy feliz de haber podido vestir esta camiseta, la cual siempre vestí con mucho orgullo. Sólo me resta decir gracias por todo el cariño, me llevo conmigo las mejores experiencias, ¡gracias por todo! Éxitos siempre“. James10

Fuente: Marca