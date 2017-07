Vídeo: En Holanda un hombre que alquilo su departamento a través de AirBnB empujó por las escaleras a turista

10 de Julio de 2017 | 15:57 | Emol 16 SANTIAGO.- Un impactante video muestra el momento en que una turista cae por las escaleras, luego de ser empujada por el propietario del departamento que había arrendado a través de la plataforma AirBnB. El confuso incidente ocurrió el fin de semana pasado en Amsterdam, Holanda, luego de que la huésped y el dueño de la propiedad tuvieran una fuerte discusión, debido a que la mujer y otras tres personas que la acompañaban no había dejado el departamento a la hora pactada.

En la grabación se ve cómo el propietario de la vivienda forcejea con la turista, quien ha sido identificada como Siba Nkumbi, mientras le grita “fuera, fuera”. Cuando llegan a la escalera, la mujer cae fuertemente hasta el primer piso. “¡Dios mío, Dios mío!”, se escucha decir repetidamente a una de las acompañantes de Nkumbi. Entonces, el dueño del departamento corre rápidamente escaleras abajo, mientras les pide a los presentes que llamen a una ambulancia. El video del hecho fue publicado en las redes sociales por el fotógrafo y artista visual Muholi Zanele, quien es amigo de la turista agredida.

En su post, Zanele explicó que tras la caída, Nkumbi -quien es de nacionalidad sudafricana- fue trasladada a un hospital, donde fue tratada por heridas y moretones. “Estoy tan enojado con esto que no he podido dormir. Esto es racismo y no se puede justificar… violencia contra los cuerpos negros como pueden ver en este video”, agregó. Según informó The New York Times, fiscales holandeses están evaluando acusar al dueño de la vivienda de intento de asesinato. En tanto, David King, un ejecutivo AirBnB, calificó como “espantoso” y “desmedido” el comportamiento del hombre holandés, y aseguró que tomarán medidas. “Nadie debería ser tratado así y no será tolerado”, enfatizó.

Mira aquí el video del incidente.

Fuente: Emol.com