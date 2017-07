Whitney & Bobby: cronología del matrimonio más explosivo de la historia de Hollywood

Un día como hoy hace 25 años dos huracanes llamados Bobby Brown y Whitney Houston se casaron. Así se desarrolló un culebrón que acabó en tragedia y al que el mundo asistió en directo.

Hoy se cumplen 25 años de la boda de Whitney Houston y Bobby Brown, un matrimonio que nos dio momentos tan penosos como bochornosos que ya forman parte de la historia. Repasamos en 13 episodios la vida de una pareja que siempre estuvo marcada por las polémicas. Así fue su meteórico descenso a los infiernos, pasando de las listas de éxitos a las portadas de los tabloides.

Episodio 1

La boda (1992)

Whitney Houston y Bobby Brown se conocieron en los premios Soul Train Music Awards de 1989. Ella le invitó a su 26º cumpleaños y su amistad se convirtió en romance. Se casaron el 18 de julio de 1992 en la que fue la boda del año, con invitados tan ilustres como Donald Trump o Gloria Estefan. También fue el comienzo de un matrimonio lleno de escándalos. Años más tarde Bobby contaba que la primera vez que vio a Whitney Houston drogarse fue cuando se metió una raya de cocaína vestida de novia antes de ir al altar a casarse.

Ella estaba en el momento cumbre de su carrera. Ese año su versión de I will always love you fue la canción más vendida del año en Estados Unidos y Reino Unido. No al mismo nivel, pero él también triunfaba por entonces en la música con su disco Bobby y recibía una nominación al Grammy.

Episodio 2

Bobbi Kristina (1993)

Bobbi Kristina Brown, la única hija fruto del matrimonio, nacía el 4 de marzo de 1993. Falleció el 26 de julio de 2015, tras pasar medio año en coma después de que la encontraran inconsciente en el baño de su casa. La muerte se debió a su inmersión en el agua y una intoxicación por drogas, causas similares a la muerte de su madre 4 años antes.

Ese mismo año de 1993 llegaban las primeras cancelaciones de conciertos de Whitney Houston. Muchas voces apuntaban a que se debían a la mala influencia de Bobby en su vida. Cancelaba varios shows, incluido uno en Barcelona, por una supuesta intoxicación tras comerse una mariscada en Madrid.

Episodio 3

el segundo hijo (1994)

Los rumores sobre la estabilidad de su matrimonio, el supuesto consumo de drogas de Bobby y las cancelaciones y retrasos de conciertos o apariciones en televisión se sucedían en la vida de Whitney. La cantante sufrió un aborto poco tiempo después de anunciar que iba a tener su segundo hijo.

Episodio 4

bobby va a prisión (1996)

Bobby Brown era arrestado tras un accidente por conducir bajo los efectos del alcohol en Georgia. Tiempo después se declaraba culpable y pasaba 8 días en prisión. Era uno de los numerosísimos arrestos relacionados con el consumo de alcohol y drogas que se sucederían en su vida.

Episodio 5

El misterioso accidente (1997)

Cuando estaban de vacaciones en la isla italiana de Capri, Whitney Houston y Bobby Brown tuvieron que ir al hospital. Los paparazzi la fotografiaban a ella con una venda en la cara tras recibir 2 puntos por un corte en la mejilla. Whitney dijo a los médicos que se había cortado mientras nadaba al chocar contra una roca. Su representante dijo que la cantante se resbaló mientras comía y se cortó con un plato que se rompió. Los medios daban a entender que el corte era resultado de los malos tratos de su marido.

Episodio 6

Son rumores (1999)

Whitney intentaba poner fin a todos los rumores sobre su tormentoso matrimonio con Bobby Brown. Aseguraba que habían pasado por momentos complicados, pero que él nunca le había pegado ni sido infiel.

Episodio 7

Marihuana y cárcel (2000)

El 11 de enero de 2000 unos guardias de seguridad en el aeropuerto de Hawái descubrían 15,2 gramos de marihuana en el equipaje de Whitney. Bobby y ella lograron coger el avión antes de que la policía llegase al lugar.

Meses después Bobby Brown pasa 65 días en la cárcel por violar en varias ocasiones su libertad condicional tras la condena por conducir ebrio en 1996. Durante su tiempo entre rejas tuvo que asistir a un programa de rehabilitación por consumo de drogas. La imagen de Whitney en sus brazos besándole y abrazándole al salir de prisión permanecerá siempre en nuestras memorias.

Episodio 8

Extrema delgadez (2001)

Whitney aparecía extremadamente delgada en un homenaje a Michael Jackson. Su represente afirmaba que “Whitney ha estado bajo estrés debido a asuntos familiares y cuando está estresada no come”. Su aspecto casi esquelético contribuía a alimentar una vez más los rumores del uso de las drogas.

Episodio 9

Crack is whack (2002)

El 4 de diciembre de 2002 Whitney Houston concede una entrevista a Diane Sawyer que marca un antes y un después en su carrera. El punto álgido empezaba cuando se cuestionaba su extrema delgadez y así fue cómo la diva terminó admitiendo por primera vez que había consumido drogas como cocaína y marihuana. La frase más memorable de su entrevista fue: “dejemos una cosa clara: el crack es barato. Gano demasiado dinero como para consumir crack. No consumimos eso. Crack is whack”.

Años más tarde el productor de Whitney, L.A. Reid, reconocía en su libro que insistir a la cantante para que concediera esa entrevista había sido el error más grande de toda su carrera.

Episodio 10

La discusión (2003)

Whitney Houston llamaba a la policía después de una discusión con su marido y decía que él le había pegado. Según el informe policial la cantante mostraba un corte en el labio superior y hematomas en su cara. Así quedaban expuestas las agresiones físicas dentro del matrimonio. Whitney no presentó cargos. Al día siguiente Bobby Brown se entregaba y era condenado por agresión y amenazas. Salió del juzgado con su mujer del brazo.

Años después de separarse, Whitney reconoció a Oprah Winfrey que Bobby la maltrataba psicológicamente, pero no consideraba que hubiera recibido maltrato físico: “Me abofeteó una vez, pero yo le di golpes en la cabeza tres veces por lo menos”. También contó que una vez le escupió en la cara delante de su hija o que se pasó siete meses en pijama drogándose en su casa.

Episodio 11

Más cárcel y rehabilitación (2004)

Bobby Brown es arrestado y encarcelado por otra violación de su libertad condicional. En junio es condenado a 90 días de prisión por no pagar durante meses la manutención de los hijos de su anterior matrimonio. Ese mismo año Whitney Houston entraba en una clínica de rehabilitación por primera vez para someterse a un programa de desintoxicación. Se fue a los 5 días. Al año siguiente una recaída la llevó a ser internada otra vez y permaneció en una clínica durante 2 meses.

Episodio 12

¿El peor reality de la historia? (2005)

El 30 junio de 2005 se estrena en Bravo el infame reality Being Bobby Brown. Constó de 11 capítulos que se extendieron hasta final de ese año y en los que contaban cómo era la relación del cantante con su mujer, Whitney Houston, y su vida cotidiana. Las críticas fueron demoledoras: “Indudablemente el reality más repugnante y execrable que jamás haya llegado a la televisión”. Todo el mundo pudo ver cómo de grande era el ego de Bobby, cuánto alcohol consumía y cómo la poca dignidad que conservaba Whitney Houston se esfumaba.

Being Bobby Brown tuvo buenas audiencias, pero Whitney se negó a salir en la segunda temporada e impidió que se editara en DVD. La cadena no llegó a un acuerdo para continuar el show con Bobby Brown a solas. Whitney contaba tiempo después que aceptó hacer el reality porque amaba a su marido y “hacía cualquier cosa que me pidiera porque yo era su mujer”.

Tras la muerte de la cantante, muchos temían que Bravo explotara las imágenes inéditas de las grabaciones del reality. Nunca lo hicieron. Un amigo de Whitney aseguraba: “Estas cintas aterrorizan a su familia y managers. Quieren preservar su imagen como la mejor cantante de nuestra generación, no como la problemática esposa de Bobby Brown, que hizo que pasara de ser un icono a una broma”.

Episodio 13

Divorcio (2007)

Tras muchísimos rumores de infidelidades a lo largo de casi 15 años de matrimonio, en septiembre de 2006 Whitney Houston se separa legalmente de Bobby Brown. En enero él había contado a la revista People: “No importa lo que diga la gente, estamos aquí y vamos a estar juntos mucho tiempo”. El divorcio se hace efectivo el 24 de abril de 2007 y la cantante se queda con la custodia de su hija Bobbi Kristina.

EPÍLOGO

Whitney Houston falleció el 11 de febrero de 2012 tras ahogarse debido a una intoxicación causada por el consumo de drogas. Su hija Bobbi Kristina Brown falleció el 26 de julio de 2015 por unas causas muy parecidas. Bobby Brown se volvió a casar con su representante, Alicia Etheredge, y tienen tres hijos en común.

Fuente: revistavanityfair.es