Wilstermann pega primero y vence 1-0 al Mineiro en ida de octavos de Libertadores

Álvarez (der.) celebra su gol acompañado por el brasileño Serginho

La Razón Digital / AFP / Cochabamba

El boliviano Jorge Wilstermann derrotó 1-0 al brasileño Atlético Mineiro en partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América 2017 jugado este miércoles en el estadio Félix Capriles de Cochabamba (centro).

El joven delantero Gilbert Alvarez anotó el único tanto para el plantel aviador a los 41 minutos tras un rebote que le dejó servida una pelota que remató con una acrobática media tijera.

Fue un partido equilibrado, donde el ‘Galo’ no expuso a plenitud su habitual jerarquía, aunque presentó un esquema de doble muralla defensiva que dificultó el acceso al arco de su portero Víctor. No se jugó cerca de los arcos y pese a sus esfuerzos, los visitantes no pudieron alcanzar la igualdad.

El partido revancha de octavos entre ambos planteles se cumplirá en Belo Horizonte el 9 de agosto. El vencedor de esta llave se enfrentará en cuartos con el vencedor de la serie que integran River Plate de Argentina y Guaraní de Paraguay.