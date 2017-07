Zapata y Fortún: amigas, socias y ahora rivales

Jorge Tamayo, abogado de Zapata, dijo que su cliente nunca fue amiga de Fortún y que ambas sólo tenían un vínculo comercial por la casa de La Rinconada.

Beatriz Layme / La Paz

Una amistad sincera, en la que primaba la confianza, así se podría calificar el lazo que vinculaba a Ximena Fortún y a Gabriela Zapata, la expareja del presidente Evo Morales, hasta febrero de 2016. Más de un año después, la relación entre ambas ya no es la misma. Aquello se entrevió con gran notoriedad en la inspección ocular a la mansión de La Rinconada. En suma: el lazo terminó en medio de insultos, acusaciones y hasta demandas.

En febrero de 2016, Gabriela fue detenida y remitida a la cárcel de mujeres de Obrajes, y fue Ximena –hija de Guillermo Fortún, exministro de Gobierno del periodo de ADN-, quien junto a Pilar Guzmán, la “tía” de cariño de Zapata, se encargó de cuidar y llevar todo lo que necesitaba Gabriela.

Fortún visitaba casi todos los días a la expareja de Morales. “Gabriela es una amiga de mis hijas, a la cual yo conozco hace mucho tiempo. Es una persona que me ayudó y acompañó bastante y yo le he dado la casa (la mansión de La Rinconada) en un contrato privado de anticrético”, declaró en ese entonces Ximena a ANF.

De acuerdo con Eduardo León, exabogado de Zapata, el lazo entre ambas “era íntimo y de mutua confianza”, pues su entonces defendida, incluso, le concedió a Fortún todos los poderes para que administrara su dinero y algunos negocios. “Superaba la amistad íntima, algo así como amigos con derechos”, expresa.

Pero esa relación acabó y una muestra del menoscabo ocurrió en la inspección a la mansión de La Rinconada, que se efectuó el 4 de julio, con el fin de constatar con quiénes tuvo contacto el niño que fue presentado como supuesto hijo del presidente Morales. Entonces, los insultos y acusaciones entre Fortún y Zapata afloraron, todo en presencia de la fiscal asignada al caso, Roxana Cuba.

“Ella sabía lo que hacía…”

Durante la inspección, Zapata llamó estafadora a Fortún y hasta dijo que ésta le habló de personajes relacionados con la política. “Ella (Fortún) sabía lo que estaba haciendo. Ella me trajo a la doctora Ángela Burgoa, incluso me hizo firmar una carta para Denis Racicot (representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia). Ella me habló de (Samuel) Doria Medina, Óscar Delgado y Cynthia Perou”, acusó Zapata.

Al respecto, Fortún replicó: “Yo no conocía semejante delito” y apuntó: “Esta señora que ha falsificado hasta su título, yo la quise colaborar, pero esta señora ofrecía mucho, pero no daba nada (de pruebas) para colaborarla Le presté dinero; me dijo que llegó su hijo de Colombia, de Estados Unidos”.

Fortún admitió que prestó 5.000 dólares para la presentación del niño ante la cadena de CNN en un hotel; y de 3.000 dólares para gastos de la casa. No obstante, acusó a Zapata de armar toda la farsa; e incluso sostuvo que la expareja de Morales le pidió que utilizara a su hijo para la puesta en escena.

La Rinconada, ¿quién estafó?

Durante aquella inspección, Fortún también reveló que Zapata se empecinó en comprarle la casa de La Rinconada y añadió que, más bien, ella se considera estafada.

“Yo fui la estafada, si quieres quédate con la casa”, le gritó en ese instante Zapata, quien agregó: “En 2015 te pagué, pero con (Walter) Zuleta me hiciste firmar, cuando estaba en la cárcel, un documento de anticrético ¡Tú venías y me decías: ‘Mamita, ¿éste (en referencia al presidente Morales) te está ayudando? Yo te voy a ayudar, yo voy a vengar a mi padre de lo que le hicieron’, me dijiste”.

Guillermo Fortún estaba detenido en el penal de San Pedro desde octubre de 2010. Murió en septiembre de 2012, cuando aún era procesado por la supuesta malversación de recursos de la partida de Gastos Reservados.

Frente a esa acusación, Fortún sólo atinó a reír, pero Zapata enfurecida nuevamente le gritó: “Ahora, a mí me acusas, ¡pero tú que has escondido por nueve horas el cadáver de tu hermana!”. La sala quedó en total silencio. La fiscal, los acusados y sus abogados quedaron sorprendidos ante la declaración.

En ese momento, la fiscal pidió a las partes que se concentren en declarar sobre la participación que tuvo cada una en la presentación del menor ante las autoridades judiciales.

“Ha sido un interés…”

Jorge Tamayo, abogado de Zapata, asegura que su cliente nunca fue amiga de Fortún y que ellas sólo tenían un lazo comercial que giraba en torno a la adquisición de mansión de La Rinconada.

“Nunca ha sido su amiga, que siempre ha sido un interés económico que ella asumía, una por adquirir la casa y otra por venderla”, manifestó Tamayo, quien informó que Zapata interpuso, en agosto, una denuncia contra Fortún por estafa. Similar acción penal planteó Fortún contra Zapata.

Arce: Me consta que Zuleta sacó dinero

“Me consta que Wálter Zuleta sacó dinero de la caja fuerte de la casa y después, cuando tenía que ir dando, agarró y dijo que era parte de sus honorarios y algo así le dijo a la Gaby”, declaró María del Carmen Arce, “tía” sentimental de Gabriela Zapata.

Arce dijo aquello en la inspección a la mansión de La Rinconada, que se realizó el 4 de julio para constatar con quiénes tuvo contacto el niño presentado como supuesto hijo del presidente Evo Morales.

En su momento, Zuleta aseguró que apoyó jurídicamente a Zapata, por lo cual sólo cobró sus honorarios. También dijo que Eduardo León “tenía una muy cercana relación con Fortún”.

Gabriela Zapata fue quien insistió en verificar la caja fuerte, pues aseguró que tenía una suma importante de dinero. En junio de 2016 ya se abrió la caja. Entonces, la Fiscalía sólo halló la credencial de un supuesto funcionario del Legislativo, una laptop y una tablet, además de algunos documentos.