Antonio D’Amico, el viudo de Gianni Versace, rompe su silencio 20 años después de la tragedia

Todavía no se ha estrenado (lo hará el año que viene), pero la segunda temporada de ‘American Crime Story’ (FX), que versará sobre el asesinato de Gianni Versace, ya está dando mucho de qué hablar. El venezolano Edgar Ramírez (‘Joy’, ‘La chica del tren’) se ha metido en la piel del fallecido diseñador; Penélope Cruz es su hermana Donatella; Darren Criss (‘Glee’), el asesino, el sanguinario Andrew Cunanan, y Ricky Martin, Antonio D’ Amico (58), el viudo desolado. Ha sido precisamente la interpretación del cantante lo que ha provocado el enfado de éste último, pareja del modisto fallecido durante 15 años y hasta su óbito, quien a raíz de esto ha roto su silencio tras más de 20 años desaparecido del primer plano. Todo gracias a una fotografía.

“La imagen de Ricky Martin sosteniendo el cuerpo de Gianni en sus brazos es ridícula. Quizá es la licencia poética del director, pero no es como yo reaccioné”, ha dicho en una entrevista en el periódico ‘The Observer’. D’Amico, quien en el verano de 1997 tenía 38 años y también se ganaba la vida con las telas, tomaba un café el 15 de julio en Casa Casuarina, la mansión de Versace en South Beach (Miami), cuando escuchó una serie de disparos. “La casa tenía vidrieras por lo que no podíamos ver qué era lo que estaba pasando, tuvimos que abrir el portón. Vi a Gianni sobre las escaleras, con sangre a su alrededor. A partir de ese momento todo se volvió negro. Tuve que girarme, no podía ver más”, prosigue.

Pese a que podría haber sufrido un ‘shock’ transitorio, D’Amico no fue capaz de superar la muerte de su pareja durante varios años: todo aquel tormento se convirtió en una verdadera pesadilla de la que le costó tiempo despertar. “Nunca habría atravesado una depresión y nunca accedí a ver a un terapeuta como me habían recomendado. ¿Por qué tenía que decirle a alguien lo que había ocurrido sin yo sabía que me sentía así porque la muerte de Gianni me había partido en dos? […] No sentía nada y no le daba importancia a nada. Sentía que era falso tener expectaciones en la vida”, ha dicho sobre su largo duelo.

Ahora, el italiano ha decido volver a la luz pública, con el afán de defender su historia con Gianni Versace y evitar que la nueva serie del director Ryan Murphy manipule su memoria. No obstante, se muestra dialogante y no niega que le gustaría ayudar en la producción de la serie. Eso sí, en el caso de que quieran retratar al verdadero Antonio D’Amico. Un ofrecimiento que quizá llegue un poco tarde. Uno de los motivos por los que este italiano salió adelante fue el hecho de conocer a su actual novio, con quien hoy lleva una vida sencilla en la campiña italiana. A su vez, Antonio también decidió retomar su oficio como diseñador de moda deportiva -con el que, alguna vez, tuvo un cargo importante en Versace- y ahora se dedica a crear ropa para golfistas.

Antonio ha decidido cerrar las heridas del pasado. Un paso que también dio cuando dejó de luchar por su parte de la herencia y aceptó recibir sólo una fracción de los 26.000 euros de pensión vitalicia que le correspondían. “Sinceramente, después de dos décadas, siempre estaré conectado con Gianni como una persona que amé durante más de 15 años (…)”Pero hoy, soy una persona diferente … el mundo sigue dando vueltas … Puedes mirar hacia atrás hasta cierto punto, pero llega un momento en el que necesitas mirar hacia el futuro”, finaliza. Antonio no planea ver la serie.

Fuente: www.elmundo.es