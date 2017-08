Argentina: El oficialismo arrasa en la Capital: Carrió alcanza el 48% de los votos y Filmus supera a Lousteau

La candidata a diputada nacional de Vamos Juntos le sacaba más de 30 puntos al postulante de Unidad Ciudadana

Elisa Carrió se impone en la Capital con más del 48 por ciento de los votos. Foto: LA NACION / Ricardo Pristupluk

Era un partido que parecía ganado antes de que se jugara, pero sorprende lo abultado del resultado. El oficialismo arrasa en las primarias de la Capital, la cuna del Pro. El frente Vamos Juntos, que encabeza Elisa Carrió , se imponía en las PASO con más del 48 por ciento de los votos, según los primeros datos oficiales.

Pero Cambiemos tiene más motivos para festejar en la ciudad de Buenos Aires. El postulante de Unidad Ciudadana, Daniel Filmus , superó en la interna de Unidad Porteña a Guillermo Moreno (Honestidad y Coraje) e Itai Hagman (Ahora Buenos Aires) y se ubicaba detrás de Carrió entre los candidatos a diputado más votados. En el tercer casillero quedaba Martín Lousteau (Evolución), virtual amenaza para el macrismo en 2019.

Con el 38,98 por ciento de las mesas escrutadas, la boleta de Carrió obtiene el 48,08% de los sufragios. Le sacaba alrededor de 32 puntos a Filmus, que alcanzaba el 16,33% de los votos, y Lousteau, 13,33%. Más atrás quedaban Matías Tombolini (1 País), con el 4,09%; Marcelo Ramal (Frente de Izquierda y de los Trabajadores), con el 3,86%; y Luis Zamora (Autodeterminación y Libertad), con el 3,72%.

“Hoy podemos decir que la república se ha reafirmado a lo largo y ancho de la Nación. La posibilidad de vivir en la verdad, la Justicia, el derecho y la paz lo estamos ganando duramente, pero entre todos”, afirmó Carrió en el búnker de Cambiemos.

Es el mejor desempeño electoral que tiene Carrió en lo que va de su carrera política. En 2007, había cosechado el 37,7 por ciento de los votos en la ciudad.

Somos #UnidadCiudadana y hemos sido elegidos como la principal fuerza de la oposición en la Ciudad de Buenos Aires #TuVozNuestraVozpic.twitter.com/g0i2O6OGBY&- Daniel Filmus (@FilmusDaniel) 14 de agosto de 2017

Por su parte, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta , resaltó que el oficialismo dio “un paso muy importante” que debe consolidar en octubre. “Falta un paso más que lo ayude a Mauricio a cambiar la Argentina”, exclamó Larreta.

Carrió arrasa en la Capital. Foto: Prensa Carrió

Con la contundencia de la elección de Carrió, el oficialismo logró ratificar su liderazgo porteño. La particularidad de esta victoria radica en que la Capital es uno de los pocos distritos donde Cambiemos no está conformado. La coalición compitió bajo el sello Vamos Juntos, ya que la UCR porteña apoya la postulación del ex embajador argentino en los Estados Unidos. El economista recibió un duro revés en las primarias ya que aspiraba a convertirse en el principal opositor del macrismo en la ciudad.

Filmus, que volvió a competir en la Capital, se impuso en la interna de Unidad Porteña, el frente que conformaron el kirchnerismo, el PJ porteño y sectores de izquierda, con el 75,79% del total de los votos conseguidos por el frente. Moreno, ex secretario de comercio interior, alcanzó el 13,66%, mientras que Hagman alcanzaba el 10,55%. Ambos no alcanzarían hasta el momento el piso del 3% para integrar la lista definitiva de Filmus en octubre. El ex ministro de Educación buscará ratificar el resultado de las PASO en las elecciones generales.

“Los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad de Buenos Aires nos han elegido hoy como la primera fuerza de oposición”, enfatizó Filmus en el búnker de Unidad Ciudadana.