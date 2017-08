Así se convirtió Kristen Stewart en la actriz más coherente de su generación

La actriz acaba de conceder una suculenta entrevista que hará cambiar de opinión a todos los ‘haters’ que todavía cuestionan su fama.’

Le ha costado mucho a Kristen Stewart dejar de ser considerada la actriz más borde de su generación. Que detrás de esa constante fachada de seriedad y distancia había una joya por descubrir es algo que ya intuían pocos adelantados como Karl Lagerfeld, que la convirtió en musa de Chanel cuando nadie daba nada por ella.

Pero ha sido en los dos últimos años cuando la hemos visto cada vez más cómoda con la prensa y, por lo tanto, más abierta a comentar su vida privada sin miedo. “Siempre he odiado hablar de mis primeras relaciones en público porque quería que eso fuera para mí”, explicaba el pasado mes de marzo en el The Sunday Times. “Odiaba que mi vida fuera tratada como entretenimiento para el resto del mundo. Pero teniendo en cuenta la cantidad de miradas que hay puestas en mí no tardé en entender que lo que hago puede afectar a la vida de otras personas, y que debía aprovechar esa oportunidad para abrirme un poquito si con eso consigo que alguien ahí fuera se sienta bien con su manera de ser”.

Con estas declaraciones la actriz quería explicar por qué un par de semanas antes se atrevió a bromear en directo sobre su sexualidad mientras presentaba el Saturday Night Live (aquel “Soy tan gay, tío” dedicado a Donald Trump durante su monólogo es ya todo un hito de la cultura pop contemporánea), pero lo cierto es que nunca la habíamos visto tan dispuesta a desnudar su alma como en su última entrevista para una revista inglesa que acaba de salir a la luz.

En ella, Kristen hace casi una labor de confesión para explicar todos los enigmas que rodean a su figura, empezando, por supuesto, por su sexualidad. “No me importaría volver a tener algún día una cita con un hombre”, afirma cuando le preguntan por su situación sentimental actual junto a la modelo Angel Stella, con la que lleva saliendo desde 2016. “Entiendo que hay gente que no piensa como yo. Algunos saben que lo que más les gusta en el mundo son los sándwiches de queso fundido y se pasarían el resto de su vida comiéndolos cada día. Pero yo no, yo quiero probarlo todo”.

No es la única declaración sobre su vida amorosa que regala a la edición británica de Harper’s Bazaar. El resto de sus parejas, y eso incluye a Robert Pattinson, también tienen espacio en la entrevista. “He estado profundamente enamorada de toda la gente con la que he salido. ¿De verdad crees que eso es algo que puedo fingir?”, se defiende Stewart, que siempre ha tenido que lidiar con esa idea machista de ‘mujer fatal’ por no mostrar sus sentimientos en público. “Siempre he abrazado la dualidad, pero cuando he estado con alguien nunca me he sentido confundida por eso. Simplemente es algo de lo que no me gusta que se hagan bromas”.

Esa quizás sea la cara menos amable de la fama, un estado irreal al que por supuesto Kristen también dedica varias frases. “La fama está sobrevalorada. Y por eso flota en el ambiente la idea de que los que somos famosos tenemos que estar agradecidos o algo, y no estoy de acuerdo. La gente piensa que soy una borde, pero de verdad que encuentro muy raro dirigirme al público como un todo. Quiero decir que puedes sentirte unida a una persona, a un individuo, ¿pero al mundo entero?”

Kristen Stewart was photographed inside Coco Chanel’s iconic Rue Cambon apartment in Paris for our September issue – out 4 August. Read an exclusive preview of the interview via the link in bio (📷 Kristen wears @chanelofficial, photographed by @tomcraig) #SeptemberIssue #KristenStewart #Bazaar150 Una publicación compartida de Harper’s Bazaar UK (@bazaaruk) el 2 de Ago de 2017 a la(s) 5:07 PDT

Eso explica mucho la cara de enfado con la que suele aparecer en la mayoría de las fotos, o como dicen en la prensa anglosajona, su ‘Resting Bitch Face’. Un término que quizás deberíamos cambiar poco a poco porque, primero de todo, las mujeres no están obligadas a sonreír todo el rato (de nuevo afloran los micromachismos), y sobre todo, porque siempre hay una explicación. “Te juro que no soy una chica introvertida, simplemente no puedo estar actuando todo el rato, que es como creo que la gente espera que hagamos los famosos”, aclara.

“Y no, los hombres no deberían decir ‘bitch’ nunca más. Lo siento”, afirma enfadada por la ligereza con la que se usa esa palabra (que podría traducirse más o menos como ‘zorra’) para definir a cualquier mujer que no se comporta como el género masculino espera. “Que digan algo distinto. Que digan que soy muy seria, que soy una gilipollas, lo que sea. ¿Pero decir que tengo cara de zorra? Eso es algo a lo que no puedo responder porque no hay palabra para referirse a un hombre que iguale a lo que eso significa. En serio, es un insulto humillante a la par que homófobo y racista”.

Si este es el camino que Kristen Stewart va a seguir a partir de ahora, estamos de enhorabuena. Ojalá hubiera más famosos como ella que entendieran que gracias a su estatus pueden ayudar a lograr una sociedad más igualitaria y más justa. Porque no se trata de renunciar a lujos o de dar la espalda a la alta costura o una vida lujosa bien merecida, sino de ver en todo eso una oportunidad para ser coherente con tus ideas y aprovechar el altavoz para transmitirlas.

Fuente: revistavanityfair.es