Bolivia registra déficit comercial de $us 714 millones de enero a junio

Entre enero y junio, los principales proveedores de Bolivia fueron: China (22%), Brasil (17%) y Argentina (12%) con una participación en conjunto del 51% del total de las importaciones del país.

Puerto de Arica. Foto: Los Tiempos

La Paz, ANF.– A junio de 2017, Bolivia registró un déficit comercial de 714 millones de dólares, 14% más en comparación al mismo periodo de 2016 que fue de 616 millones, señala un reporte del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) con datos del INE.

A nivel de países, el déficit más elevado de Bolivia fue con China por un monto de 771 millones de dólares, seguido en importancia por Perú ($us 153 millones), Chile ($us 118 millones), EEUU y Brasil ($us 112 millones) y Alemania ($us 48 millones).

Mientras que los tres principales destinos de las exportaciones fueron: Brasil (17%), Argentina (17%) e India (8%).

En el primer semestre del año, las ventas externas se incrementaron un 7%; es decir se exportaron 240 millones de dólares más en relación al mismo período de la gestión pasada. Así también, las importaciones crecieron un 8% (327 dólares adicionales).