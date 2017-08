Bolivia y la región bajo el lente crítico del Encargado de Negocios de EEUU (video)

ANF: Casi se ha duplicado la superficie de los cultivos de coca, se habrá duplicado el consumo en el país desde que se aprobó la ley 1008?

PB: La verdad en que en nuestro caso ya no sabemos porque ya no tenemos nuestros programas de cooperación antidrogras, pero según lo que dicen los expertos de la ONU y la Unión Europea esas 22 mil son mucho más de lo que se requiere para usos tradicionales, sería para el Gobierno boliviano explicar cómo se van a controlar estos montos que son más de los que se requieren para usos tradicionales.

ANF: En los años 90´ se aprobó un marco normativo interesante de cuidado y protección del medioambiente, de creación de áreas protegidas, pero hace unas horas se levantó la intangibilidad del TIPNIS

PB: Sé que es un debate intenso e interno en Bolivia, no quiero opinar sobre un debate interno. Para nosotros en los Estados Unidos tenemos el sistema de parques nacionales más grande del mundo y los parques nacionales son sagrados para nosotros. Tenemos políticas bien definidas sobre cómo protegerlos, la no explotación de recursos dentro de esos parques, cada país debe definir su política, y creo que es un debate muy importante y también el tema de los indígenas que están en estas áreas tenemos estos debates con nuestras comunidades indígenas, lo que yo diría es que es importante preservarla naturaleza y he visto lugares en Bolivia que son joyas y que se deben preservar, pero no quiero entrar en debate sobre el TIPNIS se ve que es algo controversial.