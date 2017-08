Capriles calificó como burla que aún no se conozca fecha de elecciones a gobernadores

“Nada, sería el titular sobre lo que habló Maduro”, expresó el gobernador de Miranda, Henrique Carpiles, al referirse a la rueda de prensa que se extendió por más de 4 hora con medios nacionales e internacionales.

Nota de Prensa

“Hoy Maduro estuvo hablando 4 horas que se resumen en nada. Le prohibió al personal de las embajadas salir hasta finalizar la rueda de prensa, que es toda una propaganda. No hubo una sola pregunta de interés. No hubo un comentario en cuanto a los hechos sucedidos ayer (lunes) en el estado Aragua donde fallecieron 4 personas. Tampoco dijo nada de la masacre de Puerto Ayacucho. Pero si se dedicó a hablar mal de los gobiernos de América Latina”.

Por otra parte, Capriles agradeció al pueblo de Colombia su solidaridad para con los venezolanos que han emigrado a ese país. “Hemos visto imágenes de venezolanos haciendo cola en la frontera para que le den un plato de comida. Pedimos a los gobiernos del mundo que no dejen sola a Venezuela”.

En cuanto a la constituyente que tiene tres semanas desde su instalación, indicó que “gracias a la lucha del pueblo venezolano, el mundo desconoce este fraude”.

“¿Para qué es la fraudulenta constituyente? ¿Para proteger a los venezolanos? ¿Es para bajar los precios? ¿O para dar un nuevo Dakaso? La única verdad es que buscaron tener un poder supremo con la constituyente con la única intención de protegerse ellos y proteger a los corruptos de este gobierno”.

El mandatario regional resaltó que aún no se conoce la fecha para las elecciones de gobernadores, lo que califico una “burla” para los venezolanos. “La jugada del gobierno era que la oposición no se preinscribiera, y lo hicimos a pesar de las críticas. Como la oposición no pisó el peine, le bajaron el volumen a las elecciones”.

Finalmente, reiteró que “Miranda ha sido un bastión de lucha y no se la entregará a un enchufado”, por lo que instó a los venezolanos a no dejar de luchar ni regalar su voto”.

Fuente: lapatilla.com