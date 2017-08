Cher se transforma en una diva extraterrestre

La cantante pone voz, y dos canciones, a una estrella del pop alienígena en la serie de Netflix, ‘Home, las aventuras de Tip y Oh’

Un ser azul, bajito, con seis pechos, siete tentáculos, unos profundos ojos morados y mucho glamour. Así es Chercophonie, una diva extraterrestre a la que Cher, de 71 años, pone voz en Home, las aventuras de Tip y Oh, una serie animada de Netflix, disponible por ahora solo en Estados Unidos y Latinoamérica.

“Es la diva más grande, una fashionista que cada vez que aparece luce un look diferente”, asegura la intérprete de Believe sobre Chercophonie, en una entrevista para el programa norteamericano Entertainment Tonight (ET) de CBS. Una descripción que podría ser, perfectamente, sobre ella.

Su personaje, que por ahora solo aparece en un episodio, ofrece consejos a Tip, la chica humana protagonista, que quiere abrirse camino en el mundo del espectáculo. “Tip habla de ser una estrella y Chercophonie le dice que no todo es ser una estrella, sino que debe seguir lo que siente su corazón”, cuenta al veterano programa estadounidense. Y continúa: “Puedes ser famoso y no ser feliz”.

La cantante interpreta, además, dos temas nuevos en el capítulo. Uno de corte pop rock, You Do You Boov, a dúo con Tip, a la que pone voz la concursante de X Factor en EE. UU. Rachel Crow, y uno dance, titulado Ogga Boo. Precisamente esos son los dos estilos musicales en los que mejor se ha manejado a lo largo de su carrera. Por ahora no ha trascendido el nombre de los compositores y productores de las canciones.

Chercophonie es el primer personaje que canta con su voz, pero no el primero que habla con ella. En 2011, Cher interpretó a la leona Janet en Zooloco, una comedia producida por Adam Sandler, en la que un cuidador del zoológico de Boston era capaz de comunicarse con los animales.

Actualmente la diva se encuentra inmersa en la nueva etapa de su residencia en el hotel Monte Carlo de Las Vegas, que combinará, durante septiembre, con una estancia en Washington y con los preparativos del musical basado en su vida que espera estrenar en Broadway el año que viene.

Fuente: elpais.com