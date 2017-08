Comienza inspección para revertir viviendas sociales que no cumplen función social

La Paz, 2 ago (ABI).- El viceministro de Vivienda, Javier Delgadillo, informó ayer que comenzaron las inspecciones para evidenciar el cumplimiento de la función social de las viviendas que entregó el Gobierno nacional, y en una primera etapa se realizará el relevamiento de información de 11.000 soluciones habitacionales construidas con el Programa Social de Vivienda, antes de crear la Agencia Estatal de Vivienda.

“Hoy tenemos un nuevo reglamento que se aprobó a principios de junio y ha comenzado a operarse, especialmente en el departamento de Santa Cruz. Estamos en esta primera etapa de relevamiento de la información, tenemos que relevar en este primer programa alrededor de 11.000 soluciones habitacionales”, dijo a los medios estatales.

Según la autoridad del sector, las inspecciones deben evidenciar que las viviendas sociales cumplan una función social y no hayan sido dadas en alquiler, anticrético o revendidas como forma de lucro personal.

El reglamento de la Ley 850 de Reversión de Viviendas Sociales establece tres momentos en el proceso, como el relevamiento de información, notificaciones y por último de reubicación de las soluciones habitacionales, precisó Delgadillo.

Sostuvo que la norma no establece plazos para el proceso, pero se calcula inspeccionar cada mes todas las viviendas entregadas en un proyecto de vivienda social del Gobierno.

No obstante, advirtió a las personas que no se dejen sorprender con personas inescrupulosas que intentan lucrar con este proceso, por lo que aseguró que se tomarán todas las previsiones para que delincuentes no se aprovechen de la medida.

