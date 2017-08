Comité Pro Santa Cruz brinda apoyo a indígenas del Tipnis

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Cuéllar, junto al Directorio del Gobierno Moral de los cruceños, brindó su apoyo a los indígenas que se encuentran en vigilia y en huelga de hambre en la plaza 24 de Septiembre, en defensa de la intangibilidad del Territorio Indígena y Parque Isiboro Sécure (Tipnis).

“Es triste ver que el Gobierno ha utilizado a los pueblos indígenas; primero se ha valido de ellos para llegar al poder y hoy los desconoce totalmente y los pisotea, además los divide y eso es lo que no podemos aceptar”, señaló el líder cívico.

Cuéllar firmó el libro que está instalado en las afueras de la Brigada Parlamentaria, brindando su respaldo al territorio indígena y su intangibilidad. “El Tipnis no debería ser tocado por ninguna autoridad, tal como lo establece la Constitución y las leyes internacionales”, acotó.

Resaltó que los gobernantes son servidores públicos que tienen que cumplir los mandatos de la población, pero “lamentablemente hay una casta de gobernantes que son ciegos, sordos y mudos cuando quieren”.

El presidente cívico señaló que no están en contra del desarrollo ni de hacer una carretera, pero que la construyan en otro tramo que no perjudique el parque nacional y que se minimice el daño medioambiental. “Podemos hacer otro trazo donde lleve el desarrollo a las comunidades y no solamente sea una cuestión de intereses particulares o compromisos con sectores o empresas internacionales”.

Fernando Cuéllar no descartó la posibilidad de convocar a una asamblea de la cruceñidad para tratar este tema y otros que preocupan a la ciudadanía en general. Asimismo anunció que participará de la marcha en defensa del Tipnis convocada para este viernes 11 de agosto a las 16.00 horas, desde El Cristo hasta la plaza principal, e invitó al pueblo a sumarse a esta causa que solo busca proteger el territorio indígena, su fauna y flora.

Fuente: Unidad de comunicación Comite Pro Sta. Cruz