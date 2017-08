Cómo es Carbondale, donde el eclipse solar durará más tiempo

En esta ciudad de Illinois, a cinco horas en auto de Chicago, las plazas hoteleras se agotaron.

Carbondale, Illinois, Estados Unidos

Carbondale vive su momento de gloria por estos días. Y es que según los expertos en esta ciudad del sur del estado de Illinois, Estados Unidos, de 25.000 habitantes, es donde el eclipse solar 2017 se verá por más tiempo y en su totalidad: durará 2 minutos y 38 segundos.

Carbondale, Illinois, creó una web especial para este momento. Carbondale, Illinois, creó una web especial para este momento.

Ubicada al sur de Chicago –unas cinco horas en auto- Carbondale es considerada como el mejor sitio para observar este fenómeno. Es por eso que las autoridades locales calculan que entre 100.000 y 200.000 personas visitarán esta ciudad en esta fecha.

Tanto es así que crearon una web específica (www.carbondaleeclipse.com), con información de la ciudad en función de este evento.

Anteojos para ver el eclipse, fundamentales. Anteojos para ver el eclipse, fundamentales.

Por Clara Gualano

“¿Qué tienen en común el arquitecto Buckminster Fuller, el poeta Rodney Jones y la cantante Shawn Colvin? Los tres pasaron años de formación en la potencia intelectual, innovadora y creativa conocida como Carbondale”, así se presenta en la web esta ciudad que nació en 1852 cuando Daniel Harmon Brush, John Asgill Conner y William Richart compraron 145 hectáreas de tierra junto a las vías del Ferrocarril Central de Illinois con la intención de fundar una nueva ciudad. El sitio elegido estaba convenientemente situado entre Marion y Murphysboro.

Después de la Guerra Civil, Carbondale siguió evolucionando como centro mercantil y de transporte. El ferrocarril facilitó el envío del carbón y la fruta. Por entonces, Carbondale también se había convertido en un centro educativo con la fundación de Carbondale College, que más tarde se convirtió en Southern Illinois College (1866), devenida en la Southern Illinois University.

“Con energía creativa, Carbondale prospera con lugares animados, teatros renovados y una joven y ecléctica cosecha de músicos, produciendo todo, desde bluegrass hasta punkabilly”, dice la web local buscando promocionar sus virtudes atractivas para el visitante.

Carbondale es considerada una de las mejores ciudades para los deprtistas. Carbondale es considerada una de las mejores ciudades para los deprtistas.

Más allá del eclipse solar, Carbondale es un destino ideal para deportistas y gente que busca naturaleza y aire libre ya que está rodeada de parques y reservas naturales como Shawnee National Forest, Crab Orchard National Wildlife Refuge y el Giant City State Park. Carbondale fue nombrado por la revista Outdoot Life como una de las 200 mejores ciudades para los deportistas y es el hogar de una de las instalaciones recreativas más bellas del sur de Illinois, el Cedar Lake.

Todos al estadio

Si hay algo que aparece apenas uno empieza a conocer Carbondale es el SIU Arena o Saluki Stadium, el estadio de fútbol americano de la Southern IIlinois University. Con capacidad para 15.000 visitantes, abrirá sus puertas el 21 a las 9 de la mañana –el ticket cuesta 25 dólares- para que miles de personas puedan ver ahí el eclipse. Habrá una transmisión especial, con actuación de bandas locales, entre otras actividades programadas a partir de las 10.

Por supuesto, la universidad ya desarrolló su propio merchandising relacionado con el eclipse: remeras (US$ 16,95), anteojos, viseras (US$ 24,99), gorros (US$ 29,99) y botellas plásticas (US$ 19,95).

Tazas para recordar el eclipse. Tazas para recordar el eclipse.

Claro que no son los únicos. Muchos negocios de la ciudad quieren aprovechar el fenómeno, así que merchandising hay para elegir, desde tazas y ralladores hasta aros y collares.

El Saluki Stadium será solo uno de los 15 lugares preparados para la ocasión. Durante este fin de semana habrá una Expo de Astronomía, Ciencia y Tecnología y se celebrará la Crossroads Arts and Craft Fair, donde se venderán arte, joyas y otros artículos inspirados en el eclipse, un Eclipse Comic Con, conciertos especiales y mucho más.

Aros y collares se venden en tiendas y ferias de Carbondale. Aros y collares se venden en tiendas y ferias de Carbondale.

Con el objetivo de que quienes quieran observar el fenómeno en esta ciudad puedan llegar a tiempo, el Departamento de Transporte de Illinois (IDOT) canceló temporalmente los cierres de carriles por proyectos especiales en las carreteras del área durante este fin de semana del eclipse.

Este fin de semana comienzan a llegar visitantes a Carbondale para ver el eclipse. Como los hoteles están llenos, la alternativa es dormir en carpa. Scott Olson/Getty Images/AFP Este fin de semana comienzan a llegar visitantes a Carbondale para ver el eclipse. Como los hoteles están llenos, la alternativa es dormir en carpa. Scott Olson/Getty Images/AFP

Los hoteles ya están llenos e incluso tienen listas de espera, por lo que se pide a los viajeros que consulten el sitio www.carbondaleeclipse.com con la información más reciente y que permita realizar un viaje placentero. Allí mismo se puede leer “Sold out” (agotado) en la sección hoteles y que la recomendación es buscar lugar en los campings

