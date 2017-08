Conoce la aplicación que te permitirá hablar mal de tus compañeros de trabajo sin ser descubierto

Descargando en 3, 2, 1…

Al igual que en el colegio y en la universidad, en el trabajo no solo madrugamos, nos estresamos y hacemos amigos, además, también debemos lidiar con personas que no siempre son nuestras favoritas, no solo a nivel personal, sino también a nivel laboral.

La sinceridad en este tipo de círculos es difícil de manejar, ya que muchas veces cualquier crítica puede ser vista de mala manera, así sea revelada para tratar de hacer una mejora en el equipo de trabajo.

Así nació Sarahah, una aplicación que según App Store “te ayuda a descubrir tus fortalezas y áreas por mejorar al recibir feedback honesto de tus empleados o amigos de una manera privada”.

Es decir, esta App básicamente es perfecta para criticar a sus compañeros de trabajo sin que ellos sepan que eres tú quien lanza esos mensajes afilados.

Sarahah fue creada por Zaun al-Abidin Tawfiq, y luego de su lanzamiento en febrero recibió millones de descargas en países como Egipto, Túnez y Arabia Saudita.

Como siempre, esta App ha recibido todo tipo de calificaciones, y es que mientras algunos la ven de manera positiva ya que ayuda a enviar “críticas constructivas”, otros la ven como una herramienta muy agresiva y que incluso podría estar incitando el bullying a nivel laboral.

Sin embargo, sea como sea, lo cierto es que Sarahah funciona de una forma en la cual es fácil filtrar a los haters.

Para recibir mensajes a través de Sarahah es necesario descargar la aplicación y registrarse. Luego, el usuario genera un perfil que puede ser compartido por medio de un link para empezar a recibir comentarios. Cualquier persona con acceso al link puede comentar de manera anónima sin necesidad de estar registrado en la App.

¿La parte segura de Sarahah? La aplicación no permite la publicación de fotos ni mensajes en hilo, como sucede con Twitter. Y además, los participantes agresivos o troles pueden ser bloqueados a través de su dirección IP.

Por otra parte, Sarahah posee filtros y bloqueos especiales que ayudan a vigilar la privacidad del usuario.

¿Te atreves a descargar Sarahah y ver qué tienen que decir tus compañeros sobre ti?

