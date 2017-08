David Mueller rompió el silencio tras perder su demanda contra Taylor Swift

“Puedo pasar una prueba de polígrafo”

Menos de 24 horas después de que un jurado determinara que David Muller había abusado de Taylor Swift, él mantiene que nunca la agarró y que puede tomar una prueba de polígrafo para probarlo.

En su primera entrevista de televisión desde que este lunes terminara el juicio de seis días, el ex DJ de Colorado se sentó con Clayton Sandell de Good Morning America para defenderse.

Después de horas de deliberación, esta semana un jurado de ocho miembros compuesto por seis mujeres y dos hombres decidió de manera unánime que Mueller abusó de la estrella pop en 2013 durante un encuentro con los fans. En ese momento, su novia Shannon Melcher posó para una foto con la estrella, momento cuando ocurrió el abuso según Swift. Dos días después del incidente, al DJ lo despidieron de su trabajo en la estación de radio KYGO como coanfitrión del show Ryno and Jackson. Dos años después Mueller demandó a la estrella, acusándola de que fue responsable de su despido. Sin embargo, la ganadora del Grammy contrademandó a Mueller un mes después por asalto. El viernes, el juez William Martínez desestimó el alegato de Mueller contra Swift por falta de evidencia y declaraciones de testigos.

Conversando con Sandell sobre su encuentro con Swift, Mueller negó que hubiese agarrado el trasero de la cantante. “Lo que estoy diciendo es que no hice lo que ellos dicen que yo hice. No lo hice. Nunca la agarré. Nunca puse mi mano debajo de su falda y puedo pasar por un detector de mentiras”.

Sobre la foto en cuestión, el DJ de radio alegó que fue una foto tomada muy rápido. “No estaba listo. No me invitaron a la foto. Así que me metí en el cuadro lo mejor que pude”.

Mueller testificó que pudo haber tocado las costillas de Swift con sus nudillos durante el encuentro. “Como yo soy más alto, pensé que era buena idea si acercaba mi mano, para no tocar a Taylor con mis dedos”, dijo en el estrado la semana pasada.

Ella respondió a ese alegato durante su testimonio al día siguiente, cuando dijo: “No me tocó la costilla. No me tocó el brazo. No me tocó la mano. Me agarró el trasero desnudo”.

Swift ganó 1 dólar en daños punitivos, pero Mueller estaba buscando 3 millones de dólares en su demanda original. Después de que su demanda fuera desestimada el pasado viernes, su abogado pidió 257.000 dólares en daños, el monto que le habrían pagado por su contrato con la estación KYGO si no lo hubiesen despedido. Sin embargo, mientras hablaba con Sandell, Mueller dijo que quería algo más. “Pedí que se aclarara por escrito que hubo un malentendido para que con eso, alguien me pudiera contratar en otra estación de radio”, explicó.

“¿No querías dinero? ¿Solo querías esa nota?”, le preguntó Sandell.

Mueller respondió, “Absolutamente”.

Fuente: eonline.com