Diana de Gales: “Relación sexual con Carlos sí que hubo, aunque era rara, muy rara”

Aumenta la tensión real a medida que se acerca el domingo y el Canal 4 de la televisión británica mantiene en programación emitir las cintas en las que Diana habla con su profesor de locución, el actor americano de doblaje, Peter Settelen, de su vida privada. El último en entrar en la polémica ha sido el ex mayordomo, Paul Burrell, que ya vendió en su día gran parte de la intimidad de Diana, pero ahora dice que la retransmisión es “sórdida” porque pertenece al campo privado.

El ex secretario de Diana, Patrick Jephson, en cambio, está a favor de la retransmisión para dar una completa imagen de la princesa. Mientras, los medios recuerdan el contenido de las cintas que ya se emitieron en 2004 por la NBC americana. De forma cronológica, Diana habla de su infancia y su familia. “No había amor, ni hubo besos ni abrazos”, cuenta recordando que el divorcio de sus padres le traumatizó.

Su padre, el conde Spencer, se casó de segundas nupcias con Raine de Chambrun. Sarah, la hermana de Diana, le anunció la boda. “¿Cómo te has enterado?”, preguntó Diana a su hermana. “Lo lleva el periódico Express“.

En las 21 horas de grabaciones hay para todo. Cuando conoció al príncipe Carlos con su aureola de hombre triste y errante, Diana afirmó. “Me dio pena, eso fue lo primero que sentí”, reconoce Diana en sus conversaciones en las que teóricamente aprende a hablar para hacerlo después en público.

El asunto Camila

Las grabaciones fueron registradas entre septiembre de 1992 y diciembre de 1993.Diana quedó medianamente liberada de sus vínculos matrimoniales con Carlos y con la institución monárquica. Esa especie de liberación se detecta en sus confesiones. “Cuando le pregunté a Carlos qué demonios hacía esa mujer [Camilla] siempre entre nosotros, me contestó que él se resistía a ser el único príncipe de Gales sin amantes”, cuenta Diana en sus conversaciones privadas con el actor americano de doblaje.

De lo público a lo más privado como la relación sexual o la frecuencia en la que hacían el amor así como la reacción de la reina cuando Diana, lágrimas en los ojos, le pidió ayuda. Una ayuda que Isabel II no supo dar al contestar: “No sé qué hacer ni qué decirte, ya sabes que Carlos no tiene remedio”. Rosa Monckton, amiga de Diana, está movilizando cielo y tierra para que el Canal 4 no publique las cintas cuyo contenido ya no será nuevo, pero continúa generando interés, especialmente con la proximidad del 20 aniversario de la muerte de la princesa. Sobre la relación sexual con Carlos, Diana asegura que “la hubo, sí que la hubo aunque era rara, muy rara”. Y continúa diciendo que Carlos no sabía besar o que hacían el amor cada tres semanas y que tras el nacimiento del príncipe Enrique todavía lo hacían con menos frecuencia.

Los hijos de la princesa han optado por callar sobre la publicación de las cintas. Su hermano, el conde Spencer, ha pedido y rogado públicamente al Canal 4 que retire la emisión. Él perdió el pleito por la propiedad de las grabaciones que fueron requisadas en 2001 por la Policía al ex mayordomo Paul Burrell antes de ser entregadas a Peter Settelen quien las reclamó y comercia con ellas a un lado y otro del Atlántico.

