Disminuyen los focos de quema y se mantiene la alerta naranja

La Secretaría de Medio Ambiente de la Gobernación informó que los focos de quema disminuyeron en el departamento gracias a la lluvia; sin embargo, la alerta naranja continúa, puesto que en cualquier momento pueden reactivarse. Piden precauciones.

Las lluvias registradas en Santa Cruz ayudaron a disminuir los focos de quema que en las últimas semanas se descontrolaron hasta llegar a un 80% de riesgo por incendios forestales, sin embargo las cifran han reducidos a un 10%. Cinthia Asin, secretaria de Medio Ambiente de la Gobernación, informó que los municipios de Cabezas y La Guardia son los únicos que están en situación de riesgo alto a poder ser víctimas de incendios.

“El reporte del Sistema de Alerta Temprana (Satif) de la Gobernación registró 2.269 focos de quema, desde el inicio del mes de agosto y en lo que va del año, 46 incendios forestales afectaron el departamento cruceño, la cifra sobrepasa a la mitad de la registrada durante el año pasado, cuando hubo 79 incendios’’, explicó Asin al momento de argumentar que continúa la alerta naranja, por lo que es importante tener conciencia común, para evitar posibles incendios.

La autoridad de Medio Ambiente añadió que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta naranja en Santa Cruz, ya que la lluvia no asegura que los focos de quema no aumenten. “De igual manera, se sigue solicitando a la ABT hacer una pausa administrativa en los permisos de quema para evitar riesgo de incendios, pasando un mes de no tener respuesta”, puntualizó la autoridad al momento de aconsejar no realizar ningún tipo de quema.

Fuente: PAT, El Mundo