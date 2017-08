¡Edith González posa en bikini tras haber superado el cáncer!

¡Nos encanta verla feliz!

Hace un par de meses, Edith González nos sorprendía con la noticia más esperada: ¡Superó el cáncer!

“Banda querida, familia Gonzalita, a todos muchas gracias por tanto amor, sus oraciones, su cariño… Todo ha sido a favor. Les quiero decir que hoy hay un papel oficial que dice ‘remisión’. Eso quiere decir que mi cuerpo ha resistido al tratamiento… que mi cáncer está en control”, compartió en un video en Instagram.

“Estoy viva, estoy aquí. Quiero darles todo el amor que siente mi corazón. Aquí estamos, mientras haya vida hay esperanza y si yo puedo, tú puedes”, concluyó.

Desde entonces, sus redes sociales han continuado llenas de positivismo, compartiendo como siempre parte de su vida diarias y nuevos proyectos. Además recientemente se mostró felizmente en bikini.

La mexicana disfrutó de un día de sol y no dudó en mostrarse ante sus seguidores. “Reconocer mi cuerpo, aceptarme, dar un paso a la vez, abrazar la adversidad, disfrutar cada segundo”, escribió Edith.

Desde que tuvo que enfrentar la noticia de que padecía de cáncer, Gonzalez mostró ímpetu y con la mejor energía para enfrentarlo. “Sé que es una tragedia, pero no lo asumo como tal. Para mí simplemente es un paso, es una fase”, declaraba al diario El Universal. Durante una entrevista con la revista Quién, dijo: “Quiero que Constanza [mi hija] vea a una madre valiente. No le he ocultado nada sobre mi enfermedad: ella sabe que el poder está dentro de ti”

Fuente: eonline.com