“El Mallku” ofrece alfombra, perfume y apthapi para que Evo vaya a Achacachi

Lo pusieron a la cabeza de las movilizaciones.

El dirigente Felipe Quispe, “El Mallku”, invitó al presidente Evo Morales a visitar Achacachi para entablar un diálogo y solucionar el conflicto municipal. Ofreció al primer mandatario apthapi, alfombra y perfume para que acepte llegar a la población altiplánica.

“El Mallku” fue elegido por los vecinos de Achacachi como líder del comité de bloqueo. Él está encargado de llevar adelante las medidas de presión en demanda de la renuncia del alcalde Édgar Ramos del MAS y la liberación del presidente de la Fejuve, Esnor Condori, y dos profesores enviados a la cárcel por hechos de violencia registrados en febrero pasado.

El bloqueo en Achacachi comenzó este martes. Uno de los pedidos de los habitantes es que el mismo presidente vaya a su localidad a solucionar el conflicto. Quispe sostuvo que Morales no tendrá ningún problema en llegar a dicha localidad.

“Puede venir (Evo Morales) a comer nuestra comida, nuestro apthapi comunitario que tenemos. Si necesita alfombra, también vamos a preparar alfombra para él. Si quiere esté bien perfumado el lugar, vamos a perfumar, ojalá que se anime”, manifestó en entrevista con el programa La Tarde en Directo de ERBOL.

Quispe dijo que con Morales en Achacachi se podrá “hablar de igual a igual” y establecer una discusión en idioma aymara para solucionar el problema. Aclaró que es suficiente que el presidente diga algunas expresiones de saludo en la lengua originaria para que la gente le responda.

No obstante, “El Mallku” advirtió que las bases están muy enfurecidas, y que incluso hubo voces que pidieron la renuncia del presidente Evo Morales. “La gente de Achacachi ya se arrepiente de haber dado voto a su verdugo”.

Señaló que este conflicto se solucionaría fácil con el encarcelamiento del alcalde que se ha corrompido, la liberación del dirigente vecinal y el resarcimiento por los daños y perjuicios que sufrió Achacachi.

Destacó que la población está muy dolida con la detención del líder vecinal. “Condori es un joven dirigente que no se ha bajado el pantalón para el gobierno y no aceptó la corrupción, no es como otros dirigentes que se vende, entonces se ha ganado la cárcel”, reflexionó.

Indicó que aún se están madurando las estrategias para radicalizar el bloqueo de caminos. Para ello se está contactando con otras comunidades, dominadas por autoridades del MAS, para que se sumen. Aseveró que “donde hay masistas, hay corrupción”.

Critica al Defensor del Pueblo

Felipe Quispe responsabilizó al Defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, por el saqueo que sufrieron los vecinos de Achacachi en febrero.

Hace seis meses, después de que los hechos de violencia protagonizados por vecinos contra el alcalde Ramos, hubo Ponchos Rojos -seguidores de Ramos- que saquearon Achacachi y causaron temor entre sus habitantes.

Los vecinos acusan a Tezanos por ese episodio de violencia, porque el Defensor promovió que se permita la movilización de Ponchos Rojos.

“El Mallku” pidió que los responsables del saqueo también vayan a la cárcel.

Erbol / La Paz