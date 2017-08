El productor de “El Rey León” hizo una revelación que cambia la historia para siempre

¿Por qué nos hacen esto 23 años después?

Mientras nuestra ansiedad crece cada vez más ante la llegada de la versión live-action que prepara Disney de El Rey León, llega una insólita revelación que cambia la mítica historia para siempre…

En dos platos: ¡Mufasa y Scar no son hermanos!

WTF!

Antes de que en los próximo días llegue una edición Blu-ray y DVD del clásico de Disney de 1994,el director de la película, Rob Minkoff, y productor, Don Hahn ofrecieron una entrevista a Hello Giggles en la que indicaron que los aguerridos personajes no son hermano. descubrió que los personajes de Scar y Mufasa no son realmente hermanos. ¿Por qué? Bueno, según Hahn y Minkoff, es porque no es así como funciona el orgullo real.

“La forma en la que los leones actúan en la naturaleza… Cuando el macho se hace mayor, un león solitario viene y lo mata. Lo que consigue es que las hembras entren en calor (para reproducirse). El nuevo león mata al rey y después a todas las crías. Entonces se convierte en el nuevo rey”, relató el productor.

Hahn indicó que “ocasionalmente, hay manadas con dos machos”, lo que considera “una dinámica interesante porque no son iguales” al no tener los mismos padres. “Uno de los leones siempre estará en la sombra. Tratábamos de usar esas verdades animales para sustentar la historia, así que nos dimos cuenta de que Scar y Mufasa no podían tener los mismos genes”

¿23 años engañados?

De hecho, si hacemos un repaso por el film, hay una parte cuando Mufasa se enfrenta a Scar cuando éste no acude a su coronación, el villano dice: “Me temo que a mí no me tocó la lotería genética”.

