El recuerdo de Alan Ruschel para sus compañeros de Chapecoense a horas de jugar contra Barcelona

Ruschel confirmó que ya no sueña con lo sucedido aquella madrugada, pero que, sin embargo, trata de no pensar demasiado en ello, “porque son sentimientos que nunca se irán de mi vida. Son compañeros, amigos, a los cuales nunca más veré, y eso es muy triste. Pero tengo una cosa muy clara: he vuelto a vivir, he vuelto a jugar… ¿qué más puedo pedir en estos momentos?”.