El “socialismo del siglo XXI” cuenta muertos en vez de los votos

Arturo Murillo P.

Sin Anestesia

El “socialismo del siglo XXI” empezó con un intento de golpe efectuado por el entonces coronel Hugo Chávez y ayer el asesino Nicolás Maduro selló otro golpe de Estado, con el fin de aferrarse al poder.

La altísima abstención (cerca del 87%) marcó un duro revés para Nicolás Maduro, aunque no frenó sus maniobras dictatoriales. La madrugada de hoy martes tomó venganza: agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), asaltaron las casas de dos dirigentes opositores, Leopoldo López y Antonio Ledezma y los llevaron secuestrados. Después del repudio internacional, ambos dirigentes fueron depositados en una prisión militar.

Se trata, obviamente, de una nueva modalidad del golpe de Estado enmascarado con los votos pero a la fuerza y con balas. Acosado por la corrupción, el narcotráfico y la crisis económica terminal, el gobierno venezolano intentó ir por el único camino sin salida de “huir hacia adelante”, convocando a una pseudo “Asamblea Constituyente” para sumar poder autoritario y anular a las instituciones legítimamente y legalmente constituidas, en particular la Asamblea Legislativa con mayoría de integrantes de los partidos opositores.

Para asegurarse el control totalitario de la Asamblea Constituyente, Nicolás Maduro marcó varios requisitos a su criterio en la convocatoria, por ejemplo, muchos de los candidatos debían ser delegados de los sindicatos y organizaciones chavistas; en la cual la oposición no se prestó a la ilegítima, violenta y sangrienta votación de la víspera.

Como dice el refrán: “al perro flaco todo le son pulgas”. Desde el principio la pseudo constituyente fue mal montada; resulta que el mismo Maduro no tiene registro en el padrón electoral venezolano, es un “personaje inexistente”. Encima, se informó del rechazo de los venezolanos mediante la abstención histórica contra el régimen que podría quedar inscrita en el libro de récords de Guinnes porque se registraron el 87% de ausentismo y al menos 16 personas fueron asesinadas por la dictadura del “socialismo del siglo XXI”.

La presión aumenta contra el régimen chavista, La comunidad internacional mayoritariamente rechazó las maniobras de Maduro y desconoció anticipadamente la pseudo constituyente donde votaron apenas el 13% de los venezolanos registrados en el padrón electoral.

La cifra demuestra con elocuencia que el fin de semana fue la peor etapa del “socialismo del siglo XXI” venezolano, que perdió el respaldo popular en las ánforas y es resistido mayoritariamente en las calles; en el mejor de los casos, resistirá un tiempo más en el poder gracias al apoyo de las Fuerzas Armadas, el sanguinario todavía se aferra al poder antidemocráticamente y a costa de decenas de ciudadanos asesinados con los aparatos represores del Estado caribeño.

Anteriormente, la dictadura de Nicolás Maduro todavía se escudaba en el apoyo popular, pero el pasado domingo fue evidente la derrota electoral. La cúpula chavista a fuerza de autoritarismo, represión, persecución judicializado y asesinatos se aferra al poder, que le durará muy poco.

El 87% que no fue a votar representa la inmensa mayoría de los venezolanos que se alejaron del régimen. No es para menos, en los últimos cuatro meses, la dictadura de Nicolás Maduro asesinó al menos a 140 ciudadanos que salieron a protestar en las calles pidiendo la restitución de la democracia. Es muy difícil que un pueblo acostumbrado a la democracia no reaccione ante un régimen cruel y asesino.

El domingo hubo notas de color muy típicas en todo el acto electoral, desde Bolivia, la nota de humor la puso Evo Morales, desde su cuenta de Twitter arengó contra la oposición venezolana y el imperialismo. Es lógico que Evo reaccione así, pues él mismo pretende seguir los caminos de Maduro para perpetuarse ilegalmente en el poder.

Evo Morales sabe que si cae la dictadura venezolana tendrá consecuencias e impactos decisivos en sus intenciones de dar el golpe a la Constitución boliviana y desconocer el No del referendo del 21 de febrero de 2016.

Desde el primer día de su gobierno, Morales quiso atar su destino a Venezuela y al “socialismo del siglo XXI” decadente y autoritario; entonces será natural que lo acompañe en la caída del dictador chavista. Lo lamentable y reprochable es que ése apoyo no lo haga a título personal sino use la imagen de Bolivia para respaldar a la dictadura cruel y sanguinaria de Nicolás Maduro.

El “socialismo del siglo XXI” venezolano, ése proceso populista y abusivo fue agravándose paulatinamente hasta convertirse en una dictadura asesina, a los bolivianos debe servirnos de experiencia para actuar a tiempo contra los engendros antidemocráticos. Ya vimos cómo los “socialistas del siglo XXI” recurren al sometimiento de los medios de comunicación independientes, acallan la verdad, persiguen a ciudadanos y políticos utilizando el poder judicial, el Ministerio Público y la Policía, luego obligan a votar por sus candidatos, violan la Constitución, reprimen con brutalidad y asesinan a las personas que reivindican la democracia. Los bolivianos debemos estar vigilantes de la institucionalidad democrática para que no emerja cualquier engendro antidemocrático que asesina a su pueblo.

El 21 de febrero de 2016, los bolivianos dijimos NO MAS REELECCIÓN. Esperemos que Evo Morales recapacite y no siga el mismo camino que Venezuela, los bolivianos no lo permitiremos.

Senador de la República