Esta bloguera demuestra que las comidas sanas y las comidas chatarras pueden tener las mismas calorías ¡Mira!

No todo es lo que parece…

Hoy, en lecciones aprendidas en redes sociales, descubrimos que muchas de las comidas que consideramos “saludables” pueden tener la misma cantidad de calorías que algunas de nuestras comidas chatarra favoritas.

Así como lees, y es que gracias a las bloguera británica Lucy Mountain, entendimos cómo funciona el conteo de calorías, ya que esta chica fitness usa Instagram para comparar comidas y probar su punto: te puedes dar todos los gustos que quieras, siempre y cuando la porción que te comas sea limitada.

Para entender mejor lo que Lucy quiere demostrar, te mostramos varios de sus ejemplos:

Una publicación compartida de LUCY MOUNTAIN (@thefashionfitnessfoodie) el 8 de Jun de 2017 a la(s) 12:22 PDT

Como cuenta la bloguera en su cuenta: “Cada bowl contiene una bolsa de 40g de chips. El cuenco de la izquierda son papas fritas con sal y vinagre, el cuenco de la derecha tiene vegetales mixtos. Aunque la diferencia de calorías es minúscula, ¿esperarías que los vegetales contengan muchas menos calorías, no? Esto es solo un recordatorio que muchas veces no hay tanta diferencia entre el producto chatarra y la alternativa saludable. Así que ve por lo que realmente quieres comer”.

Una publicación compartida de LUCY MOUNTAIN (@thefashionfitnessfoodie) el 14 de May de 2017 a la(s) 8:03 PDT

Otro ejemplo, es el caso de un puñado de almendras vs un puñado de gomitas. “Muchos elegirían las almendras porque aunque prefieren las gomitas dulces, las almendras te hacen pensar que estás en el camino más light. Lo cual está muy bien. Cuando la mayor parte de mi dieta consiste en comidas balanceadas llenas de micronutrientes, no tengo problemas en comer algo que se sale de lo saludable simplemente porque me encanta su sabor. Es simplemente una elección personal….”Saludable” para mi es exactamente lo que lo hago. Y las gomitas (en moderación) me hacen feliz por lo que creo que contribuye a mi salud general también”.

Mountain también hace comparaciones para explicar por qué un mismo plato puede tener más o menos calorías, o por qué elegir lo natural a lo procesado, como el caso de las fresas:

Una publicación compartida de LUCY MOUNTAIN (@thefashionfitnessfoodie) el 25 de May de 2017 a la(s) 12:19 PDT

Si bien las fresas procesadas sirven para saciar el hambre momentáneamente, la británica explica que al comer fresas naturales, no solo masticas y con eso calmas la ansiedad, además llenan el estómago mucho más que unas fresas deshidratadas.

