Ex Misses Universo venezolanas se oponen a que Venezuela concurse este año

Las reinas tienen motivos para que su país no esté presente en el concurso.

Con 7 coronas en su haber y un record Guinness como el único país en ganar consecutivamente la corona, la presencia de Venezuela en Miss Universo siempre genera expectativas.

En medio de la fuerte crisis política y social que atraviesa esa nación actualmente, hace unas semanas se hablo de la posibilidad de que la representante actual, Keysi Sayago, no estaría presente en la ceremonia en la que Iris Mittenaere entregará el título. Sin embargo, a propia Miss Venezuela quien literalmente se rió de los rumores publicando un meme en si cuenta de Instagram.

A pesar de que los planes de la venezolana siguen pie, hay quienes piensan que no debería asistir…

¿Quienes?: nada más y nada menos que varias ex Misses Universo venezolanas, las cuales coinciden en asegurar que “Venezuela está en crisis y no es oportuno ahora hablar de concursos como el Miss Universo.”

En conversación con The Associated Press, Alicia Machado, Miss Universo 1996, aseguró: “El país está en una desgracia nacional. No estamos para estar celebrando absolutamente nada. El país está fuera de control”. Continuó: “El no participar en el Miss Universo es lo menos importante, lo menos trascendental”.

Maritza Sayalero, quien en 1979 se convirtió en la primer venezolana en ganar el Miss Universo, considera: “sería un golpe bien bajo, bien duro”. Sin embargo, aclaró, “ahorita hay cosas más importantes que un concurso de belleza o una candidata”.

Por otra parte, Miss Venezuela 1985, que más tarde se convirtió en Miss Universo 1986, reveló a la agencia: “Por la situación tan tensa y triste de estos momentos en nuestro país Venezuela, no quiero hablar sobre temas como el Miss Universo, no es prudente”.

La opinión de Stefanía Fernández, la hermosa joven que en el 2009 logró la hazaña de ser coronada como Miss Universo por su compatriota Dayana Mendoza, estuvo dentro de la misma línea asegurando que Venezuela “no está para hablar de certámenes de belleza”. Agregó: “La gente no tiene cabeza para pensar en un concurso de belleza, sino en cómo me levanto hoy para tener el pan de cada día”.

¿Consideras que Venezuela debe estar presente en el Miss Universo?

