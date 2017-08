Familia de la niña muerta por hambre recibe una vivienda social en El Alto

El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera entregó a la familia Quino una vivienda social. El drama en que estas personas vivían fue destapado luego de que en marzo muriera Eva por desnutrición.

El vicepresidente Álvaro García con Alan, hermano de la niña que murió por hambre. Foto:Vicepresidencia. Cuenta de Twitter de la Vicepresidencia

El hambre mató a la niña Eva Quino (12) en la ciudad de El Alto, quien formaba parte de una familia sumida en la miseria. Ocurrió hace cinco meses y el hecho consternó a la sociedad. Diferentes instituciones se movilizaron para ayudar a su familia, que ahora cambió su destino y recibió una vivienda de carácter social del Gobierno.

Los padres de Eva se dejaban morir ante su dramática situación y su hijo mayor, Alan, de 19 años, se hizo cargo de la familia con trabajos eventuales pero insuficientes para mantener a sus hermanos Antonio (13), Andrés (9), Serafina (8) y Paola (3). En esas circunstancia murió Eva, desnutrida y con graves problemas de salud.

Tras que se hizo público ese drama familiar, los padres, Eliseo y Lourdes, recibieron ayuda y fueron trasladados a un centro hospitalario, donde recuperaron la salud. Los menores fueron internados en un centro de acogida hasta que lograron recuperarse de la desnutrición y la familia recibió una vivienda temporal, hasta este jueves, cuando la vivienda fue entregada a la familia por el vicepresidente Álvaro García Linera.

“No permitamos vecinos, ciudadanos de todas partes de Bolivia, que ningún niño ni niña más muera por abandono y por hambre. No puede, no es justo, no es correcto”, reflexionó durante la entrega, donde además pidió a Alan mantener la fortaleza que demostró hasta ahora para mantener unida a su familia.

El Gobierno facilitó también una fuente de trabajo a Alan, quien en una anterior entrevista expresó que su deseo es seguir estudios universitarios. “Quiero estudiar por las noches y trabajar por el día”, dijo entonces.

Alan agradeció a las instituciones de la Alcaldía de El Alto, de la Gobernación de La Paz, de las Aldeas SOS y a todos quienes los ayudaron cuando más lo necesitaban con el cuidado de sus hermanos y donaciones.

“Muchas gracias por la vivienda y el trabajo, son las principales cosas que me han alentado para seguir la lucha por mi familia. La verdad es como si estuviera viviendo en un sueño”, expresó poco después de que se le entregara la vivienda a toda su familia.

García comprometió que el Gobierno seguirá apoyando a la familia Quino y recomendó al adolescente mantener la unidad de sus familia y en la escuela a sus hermanos.

La Razón Digital / Carlos Corz / La Paz