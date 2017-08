Familia Manson (VI): Movimientos sísmicos, falsos culpables, policías perdidos y deserciones en el Valle de la Muerte

En los días posteriores a los asesinatos en las casas de los Polanski-Tate, la investigación policial derivó entre la incompetencia y la esquizofrenia.

Guiados por Manson, varios miembros de su familia demuestran el odio contra el mundo asesinando a cinco personas en casa de Sharon Tate y a dos en casa de los Labianca. El camino hacia la resolución del caso fue tan complejo como su inicio.

Así relata el director Roman Polanski en su biografía la llamada de su agente Bill Tennant el sábado 9 de agosto a las diez de la noche, mientras él estaba en Londres:

“- Ha ocurrido un desastre en la casa.

– ¿En qué casa?- pregunté.

– En la tuya– contestó-. Sharon ha muerto. Wojtek ha muerto, y también Gibby y Jay. Todos han muerto.

– No, no, no- empecé a repetir yo. No podía asimilar lo que Bill me estaba diciendo-. ¿Qué ha ocurrido?- pregunté.

Mi mente se aferró a la idea de un desprendimiento de tierras. Si habían quedado sepultados, quizá se pudiera rescatar a alguno de ellos. Por favor, que Sharon esté viva, pensé.

– Roman, los han asesinado- me dijo él entonces”.

En cierto modo, sí fue algo parecido a un desprendimiento de tierras. Un movimiento sísmico que sacudió al mundo, la ciudad de los Ángeles en particular y a la comunidad de Hollywood como epicentro.

“En una escala del 1 al 10 aquello me afectó alrededor de un 27”, confesó años después Warren Beatty, que llegó a ofrecer una recompensa de 25.000 dólares por el arresto de los asesinos de Cielo Drive. “Jay Sebring, Sharon, Abigail y Voytek eran mis amigos. Ocurrió y nadie sabía por qué. Todo el mundo intentaba dar con una razón. La respuesta colectiva a los asesinatos fue lo que esperarías de si se hubiese producido una pequeña explosión nuclear”.

Todo el mundo hablaba del tema. La aparente falta de motivo para los crímenes desataba el pánico y multiplicaba la sensación de inseguridad. La venta de armas en Los Ángeles se multiplicó por 25. Steve McQueen, cercano al círculo de las víctimas, comenzó a desplazarse llevando siempre un arma encima. Algunas estrellas se mudaron a vecindarios y viviendas que consideraban más seguros o incluso dejaron Los Ángeles, como Frank Sinatra. Era imposible conseguir un perro de presa o un cerrajero sin semanas de espera.

Con la incertidumbre llegó la elucubración frenética. Las primeras sospechas recayeron sobre William Garretson, guarda de la casa y único superviviente de la matanza. Una vez descartada la implicación el joven, la mirada inquisidora se posó, por supuesto, sobre el marido, Roman Polanski, que además tenía la coartada perfecta al encontrarse en Inglaterra durante la noche fatídica. La prensa alimentó la psicosis dejando caer que aquel director polaco era famoso por sus películas sobre temas “extraños”. Al fin y al cabo en Repulsión y La semilla del diablo mujeres rubias inocentes se veían cercadas por fuerzas maléficas en sus propias casas. Que en la mansión se hubiesen encontrado pequeñas cantidades de droga y un tablero de ouija –lo raro hubiera sido dar con una casa en la zona en la que no estuvieran presentes–fue aumentado hasta crear historias sobre cultos satánicos, orgías de drogas y brujerías, temas además muy propios del Hollywood de la época. La revista Time llegó incluso a publicar que el cadáver de Sharon había sido encontrado desnudo, que Sebring había sufrido mutilación genital y que los pantalones de Frykowski estaban en sus tobillos, una sarta de mentiras que iban muy bien con la historia ya de por sí morbosa.

Roman Polanski estaba destrozado. Después del entierro de su esposa y su hijo nonato Paul Richard Polanski, la paranoia se adueñó de él llevándole a desconfiar de su entorno social inmediato. Contrató detectives y analistas grafológicos para comparar las letras de sus amigos con los mensajes escritos en la pared. No fue el único. El padre de Sharon Tate, coronel del ejército, se dejó barba, se disfrazó de bohemio y se infiltró en Hollywood en busca de pistas.

Al caos contribuía que la policía estuviese bastante perdida. Un error garrafal fue no relacionar los crímenes de Tate con los de Labianca. En primer lugar pensaron que los asesinatos de Cielo Drive habían sido cosa de narcotraficantes por las relaciones de Voytek Frykowski, y al quedar descartada la implicación de los Labianca con cualquier asunto de drogas (el móvil en su caso sería más bien algún tema económico relacionado con deudas de juego), creyeron que la similitud entre ambas escenas del crimen –apuñalamientos, mensajes con sangre, víctimas con cuerdas en el cuello, cabezas tapadas con almohadas–respondían a que el segundo asesinato había sido una emulación del primero para despistarles.

Junto a este, otro error clave, no relacionar estos crímenes con el asesinato de Gary Hinman, justo lo que la Familia había pretendido en un primer momento para ayudar a la liberación de Bobby Beausoleil. Este no atar cabos puede achacarse en parte a que los crímenes estaban en manos de oficinas diferentes, unos en manos de la oficina del sheriff del condado de Los Ángeles y otros en el departamento de policía de Los Ángeles. La tradicional animadversión entre cuerpos distintos y la falta de colaboración entre ambos no ayudaba en absoluto a la investigación. Michael McGann, policía del departamento de homicidios de Los Ángeles encargado del caso Tate, llegó a declarar: “Yo tenía un compañero temporal, Jess Buckes. Estábamos en la sala de autopsias cuando él recibió una llamada del departamento del sheriff del condado de Los Ángeles. Habían tenido un caso en Malibú en el que Gary Himan, un músico, había sido asesinado. Un chico llamado Bobby Beausoleil había sido detenido por el crimen. Había similitudes entre ese caso y los asesinatos de Tate. Había sido un asesinato violento y habían escrito las palabras “cerdo político” con sangre en la pared. Los detectives de la oficina del sheriff se lo contaron a Buckles, pero él no vio la conexión. Cuando le pregunté sobre la llamada, me dijo “No era nada”. Fue una cagada. Una cagada gigante. Podríamos haber resuelto el caso en un mes si yo lo hubiese sabido”.





Durante ese mes y los siguientes, la Familia no se quedó quieta, en parte porque los acontecimientos se precipitaron. Tres días después del asesinato de los Labianca, el 13 de agosto, Charlie decidió que era un buen momento para acercarse a la cárcel y ver cómo estaba Bobby Beausoleil, si seguía callado o estaba inquieto. Le encargó la tarea a Linda Kasabian, que, aterrorizada tras haber presenciado los crímenes, aprovechó la ocasión para huir a Nuevo México junto a su exmarido dejando a su pequeña hija Tanya con la Familia, porque llevársela hubiera sido demasiado sospechoso. El día 16 hubo una redada en el rancho Spahn, pero no por los sangrientos crímenes sino por el más prosaico delito de robo de coches. Arrestaron a 27 personas (incluido Charlie, al que encontraron el último, escondido bajo una caseta), que pasaron un par de noches en el calabozo sólo una semana después de los asesinatos de Tate y Labianca, pero finalmente los soltaron. Los niños, eso sí, quedaron bajo custodia del estado. Cuando Linda supo esto a través de una llamada de teléfono, volvió para reclamar a su hija y después se escondió de nuevo, asustada ante la posibilidad de que alguien de la familia llegara para matarla.

No era en absoluto una idea descabellada. Manson tenía que encontrar una explicación para la afrenta sufrida, y no tardó en echarle las culpas a Shorty Shea, un trabajador del rancho previo a la llegada de Manson y sus secuaces que nunca había visto con buenos ojos al pequeño iluminado. Le acusó de haberles denunciado a la policía y junto a Steve “Clem” Grogan y Bruce Davis se lo llevaron en uno de los coches. Barbara Hoyt asegura que les oyó discutir y gritar. No se volvió a ver jamás vivo a Shorty. El cadáver apareció en junio de 1977. Había sido apuñalado hasta la muerte.

En esta situación desquiciada, el rancho Spahn ya no parecía un lugar seguro, así que en septiembre la familia decidió buscar una nueva ubicación: el elegido sería el rancho Barker, mucho más aislado, en lo profundo del Death Valley, un lugar realmente inhóspito en el que Charlie creyó encontrar el agujero en la tierra citado en un pasaje de la Biblia que les conduciría al escondite en el que vivirían durante el Helter Skelter, la guerra racial en la que los negros se alzarían contra los blancos. Hablamos de un agujero en la tierra literal. Charlie sabía que mantener al grupo ocupado era una de las claves para que no cundiera el descontento, y se entregó a ello con más energía. “Llevábamos cuchillos de tipo Bowie en cinturones y estábamos vestidas únicamente con nuestra ropa interior, salvo que refrescase”, rememora Leslie Van Houten. “Nos sentábamos y gruñíamos, veíamos cuánto tiempo podíamos pasar sin tomar agua… Yo cargaba una mochila de diez kilos llena de arroz. Construíamos caminos desde y hacia ningún lugar moviendo rocas”. Todo acompañado de “buggies” robados, profusión de armas y una especie de mezcla de campamento extremo y ejercicios militares a lo mariscal Rommel en el desierto.

Bien sabemos que no hay creencia lo suficientemente extraña como para que un grupo grande de personas no puedan convencerse de ella, pero, ¿hasta qué punto creía de verdad Charlie en lo que propugnaba? ¿Estaba convencido de su discurso o era una herramienta para no perder el control sobre sus fieles, esos que tanto le había costado recolectar? “Creo que Charlie realmente creía en su mensaje”, opina Catherine Share “Gipsy”. “Esa es la razón por la que sucedieron los asesinatos. Esa es la razón por la que escribieron “cerdo” en la puerta de la casa de Tate y “Helter Skelter” en la de los Labianca. Todos los mensajes estaban dirigidos a iniciar el “Helter Skelter”. Desde luego yo creía del todo en Charlie. Creía que las ciudades iban a arder y que la única forma de estar segura era permanecer con la familia. Creía que Charlie sabía qué era lo mejor”.

No todos estaban tan convencidos. Un día Barbara Hoyt escuchó a Susan Atkins contarle a Ruth Anne Moorehouse que ella había asesinado a Sharon Tate. Junto a otra joven miembro de la familia, Sherry Cooper, dejaron el lugar mediante una travesía de 16 horas caminando por el desierto. Declararían haberse encontrado con Manson en un diner a la hora del desayuno y que él les dio 20 dólares después de que ellas le explicasen que ya no querían permanecer con la familia.

Pero la apariencia pacífica de Charlie sólo era eso, apariencia. Otra que no estaba del todo convencida de las bondades de Charlie era Kitty Lutesinger, la novia embarazada de Bobby Beausoleil. Ya había abandonado el rancho Spahn con anterioridad, justo cuando su novio había sido detenido, pero ante una convivencia difícil con sus padres, acabó por mudarse al rancho Barker. Allí, por fin, consiguió que alguien le dijese por qué estaba preso Bobby. Fue Susan la que se lo dijo riendo entre dientes “por asesinato”. Entre eso y los comentarios sobre los otros crímenes, la noche del 9 de octubre del 69, Kitty decidió abandonar el lugar junto a Stephanie Schram, que recibía palizas por parte de Charlie.

Paralelamente los movimientos de la familia no pasaban inadvertidos para los guardas del Death Valley. Paul Crocket, un minero de la zona, había conocido a varios miembros de la familia y, pese a ser él mismo cienciólogo, había alucinado con las creencias que le habían contado. Cuando los rangers le preguntaron qué sabía sobre ese grupo de hippies, empezó a soltar todo lo que sabía sobre el Helter Skelter, y también que los jóvenes realizaban orgías, consumían drogas, tenían coches robados… y habían matado gente. Los rangers hicieron una incursión en el rancho el 10 de octubre. Tex Watson, escondido entre los arbustos, estaba convencido de que habían ido a por él (en realidad lo que les preocupaba a los guardas seguían siendo los automóviles y el vandalismo), así que huyó y llamó a sus padres en Texas para pedir refugio.

Los rangers arrestaron a una docena de personas por robo de coches, entre ellas a Susan, Leslie y Patricia, y en medio de la operación aparecieron Kitty y Stephanie, que habían pasado la noche escondidas en las cercanías, implorando socorro y protección. Esta aparición sería clave para la resolución de los casos Tate y Labianca, pero aún faltaba un último acto.

El 12 de octubre los rangers regresaron al Barker Ranch después de recopilar información y pruebas como para arrestar al resto de sus habitantes. Dentro quedaban miembros como Dianne Lake o Bruce Davis, arremolinados en torno a una vela porque el lugar no tenía luz eléctrica. Era ya de noche. El oficial James Pursell relata lo que sucedió a continuación: “Con la vela en una taza en un mano y mi Smith & Wesson 357 Magnum en la otra, entré en un pequeño cuarto de baño. No había nadie dentro. Pero cuando alumbré con la vela un pequeño armario debajo del lavabo, vi que algo de pelo largo asomaba por la puerta. Unos dedos se deslizaron por la puerta y emergió aquella figura. Dije: ‘Si hace un movimiento en falso, le vuelo la cabeza’. La figura se estiró lentamente y una voz muy amable dijo: ‘Hola’. Le pregunté quién era y se identificó como Charles Manson. Era una persona muy educada. Durante los años he escuchado a un montón de gente, incluido a un juez, preguntar, ‘¿Por qué no le disparaste?’ Y yo siempre respondo: ‘¿Cómo vas a disparar a un tipo que la primera palabra que te dice es hola’?”.





Kitty Lutesinger, ya bajo custodia policial, contó lo que sabía. Fue ella la que conectó el caso del asesinato de Gary Hinman con Susan Atkins. Cuando la joven Sadie fue interrogada sobre esto, confirmó la versión de Kitty, y fue confinada como sospechosa de asesinato en el Instituto Sybil Brand, una cárcel para mujeres de Los Ángeles.

Al final lo que condenó a Charlie y a los asesinos de la familia fue algo tan humano como la vanidad. En prisión, Susan comenzó a hablar con sus compañeras de celda. Y lo que contó las dejó estupefactas. Les dijo que ella había sido la responsable de los asesinatos de Benedict Canyon e hizo un detallado paso a paso de lo sucedido, añadiendo además que se había sentido de maravilla asesinando. Contó que otros miembros de la familia habían matado a los Labianca, una conexión que la policía no había sido capaz de hacer. También estaba al tanto del detalle de la pintada de “Healter Skelter” en la nevera de los Labianca, un detalle que no se habían hecho público en prensa. Virginia Graham y Ronnie Howard, dos prostitutas convictas, se lo contaron todo a la policía, y durante el interrogatorio subsiguiente a Susan, ella se mostró muy colaboradora y repitió toda la historia. Si no se hubiese ido de la lengua, si sus compañeras de celda no la hubiesen tomado en serio, tal vez jamás se habría resuelto esta historia.

El 1 de diciembre del 69, el fiscal Vincent Bugliosi dio una rueda de prensa anunciando que habían resuelto los asesinatos de Tate y Labianca. Durante los meses siguientes y a lo largo del juicio desquiciado que siguió, Charlie, esta vez sí, se convertía en una estrella.

