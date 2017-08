Fiscalía investigará si helicóptero causó tercera muerte en Tarija

El Ministerio de Defensa se ratificó ayer en su versión. La familia de la difunta y un rescatista dicen que la tragedia ocurrió en la zona de Guerrahuayco.

Página Siete y Agencias / La Paz

El Ministerio Público de Tarija investigará las circunstancias de la muerte de Barby Urzagaste de Chino, tercera víctima del incendio, quien según sus familiares y rescatistas murió a consecuencia de las llamas avivadas por una negligente maniobra del piloto de un helicóptero de la FAB.

La denuncia fue presentada por familiares de la fallecida y la representante del Defensor del Pueblo en el departamento.

El fiscal del departamento, Gilbert Muñoz, precisó que “es importante dejar claramente establecido que si existe alguna responsabilidad por algún tipo de negligencia en todo lo que hubiera ocurrido en torno a este hecho, será investigado”.

La víctima falleció a causa de las quemaduras en un 80% de su cuerpo y deja en la orfandad a cuatro menores de edad.

Piloto “demente”

Jorge Chino, suegro de la víctima, señaló al piloto del helicóptero por la muerte de su familia. Es “un demente” dijo. “No sólo ha matado a mi nuera, sino ha habido varios heridos, (esas personas) estaban completamente sanas, estaban de retirada ¿Cómo va a asentar un helicóptero sobre los carbones si el incendio ya estaba apagado?”, cuestionó.

Relató que “el helicóptero levantó el humo e intoxicó a los voluntarios” que se encontraban en tierra luchando contra el fuego y no supieron dónde huir. “De ahí eleva el fuego de los carbones y los ha quemado en vida”, dijo.

Chino reclamó al ministro de Defensa, Reymi Ferreira, por qué no acepta la verdad “¿Cómo va a tratar de ocultar?”, cuestionó.

La suegra de la fallecida relató que su hijo estaba en el lugar de los hechos y ha visto cómo ha muerto su esposa. “Hasta en el WhatsApp todos están viendo cómo fue (el incendio); no puede ser que sean ciegos”, reclamó.

Ahora la familia reclama ayuda del Gobierno, por ejemplo que le compensen con un trabajo a la hija de la difunta porque tienen cuatro niños que sustentar.

Este medio buscó la contraparte con el Ministerio de Defensa y en esa dependencia señalaron que se remitían a una declaración ya hecha por el Ministro el domingo, en sentido de que la muerte ocurrió en Lazareto y no en Guerrahuayco y que de todas formas el Gobierno iniciará una investigación sin importar quienes sean los responsables.

Antonio Salas, uno de los rescatistas, escribió en su muro de Facebook: “Acabo de escuchar el informe del Ministro de Defensa en el que dice que el helicóptero hizo su chamboneada en Guerrawaico y que la mujer que murió quemada fue encontrada en Lazareto. Esa foto que ven es en el campamento base de Guerrahuayco unas horas luego que pedimos camilla para bajar a la mujer que murió quemada por las llamas que avivaron las hélices del helicóptero, yo la vi ya en la camilla”, testificó.Las otras víctimas fueron una estudiante de Esbapol y un campesino.

Detenida por el incendio alega que es inocente

ANF / La Paz

Carmen Rosa Zenteno, de 50 años de edad, está detenida de manera preventiva por el incendio en la serranía de Sama del departamento de Tarija. La acusada aseguró que se cometió una injusticia en su caso porque supuestamente, antes de dejar su casa en la comunidad Erquiz Ceibal, apagó el fogón que usó para cocinar su desayuno y almuerzo.

“Soy inocente, desde todo punto de vista soy inocente, no estuve ese día (cuando se desató el voraz incendio), a mí me llamaron y yo fui a ayudar de inmediato, saqué mis baldes y todo lo que pude, todos los días estuve (en ese trabajo) hasta que me citaron a declarar”, dijo Zenteno.

“El fuego prendí sólo para hacer mi desayuno y mi almuerzo, nada más, luego yo me retiré de mi domicilio y yo apagué el fogón después del almuerzo. No puede ser que el fuego haya iniciado después de muchas horas de que yo me retiré de mi casa”, afirmó.

Anoche, el periódico El País, de Tarija, informó que el teniente José Yañíquez, jefe de la Policía Comunitaria, informó que dos comunarios fueron aprehendidos en Guerrahuayco luego de haber sido sorprendidos efectuando un chaqueo en terrenos de su propiedad.

“Estaban chaqueando, prendiendo fuego a unos pastizales, ellos han indicado que eran terrenos de su propiedad, ha sido arrestados con fines investigativos y para evitar que más adelante sucedan cosas”, explicó.

Al momento se desconoce si este hecho tiene que ver con los focos de calor que se reactivaron en la zona de Lazareto y Turumayo, y que causaron alarma en la población luego de ser fueron reportados por la Alcaldía .

Aldeas Infantiles dará apoyo psicológico a niñez

J. Carlos Palacios / La Paz

Aldeas Infantiles SOS de Tarija trabajará en la recuperación terapéutica de las familias damnificadas por el siniestro. La institución realizará la contención emocional y la resiliencia postrauma en crisis de todos los afectados, especialmente niños y niñas, informó Patricia Serrano, gerente de ese programa.

“Los niños quedaban impresionados de ver cómo bajaban los bomberos del cerro, con los ojos rojos por el humo y respirando agitadamente, nosotros salíamos a su encuentro para ofrecerles agua, leche, comida, mientras los voluntarios de primeros auxilios se acercaban con colirios para aliviar sus ojos”, señala un testimonio de una de las colaboradoras de Aldeas Infantiles SOS.

Aldeas Infantiles SOS activó su Plan de Emergencia ante desastres naturales integrando el comité interinstitucional de emergencia que definió acciones de apoyo para la mitigación del incendio, por ello, el viernes 11 de agosto, el 100% del equipo técnico de la organización salió a brindar apoyo en los campamentos instalados en las comunidades donde existían focos de calor; llevaron agua, leche, comida, coca y medicamentos.

También colaboró con la protección y atención de los niños que se encontraban en los campamentos y los voluntarios que bajaban cansados de los focos de incendio.

“Los niños y niñas rescatados observaban con tristeza todo lo perdido”, indicó Serrano.

Son 10.600 hectáreas quemadas, más de 1.800 familias damnificadas, 16 comunidades afectadas, y animales silvestres, ganado, árboles y vegetación nativa fueron devastados por el incendio.

Fiscalía investigará la muerte de las tres víctimas del incendio

ÁLVARO POSTIGO/BOLINFO/TARIJA

(elPeriódico – Agosto 15/2017) De oficio, así iniciará el Ministerio Público una investigación por las tres muertes en el incendio de Sama, indicó el fiscal departamental, Gilbert Muñoz Ortiz.

Acotó que la Fiscalía realizará “por separado” la investigación de los tres casos que no serán considerados como agravantes en contra de Carmen Rosa Zenteno, quien fue enviada con detención preventiva al penal de Morros Blancos, acusada de ser la causante del brote del incendio que consumió alrededor de 10 mil hectáreas.

En ese sentido, las muertes de la estudiante de la Esbapol, del comunario de Guerrahuayco y de la voluntaria serán investigadas bajo el marco del presunto delito de homicidio culposo.

Las víctimas fatales de este hecho son: Juan Mendoza, Nedeyra Condorset y Barby Urzagaste.

“Estamos hablando de una presunto delito de homicidio culposo, porque son tres personas que han perdido la vida a consecuencia del incendio, es por eso que amerita una investigación”, explicó Muñoz.

Acotó que el caso de Carmen Rosa Zenteno, es un tema “aislado”, porque a ella le atribuyeron provisionalmente la responsabilidad del incendio, destrucción y deterioro de los bienes del Estado como la riqueza natural.

El fiscal indicó que, la Ley 1333 establece que ante el “solo” descuido, quien provocara un incendio es sancionable hasta con 6 años de privación de libertad, aunque en este caso, la Fiscalía presentó la imputación bajo el argumento del concurso ideal, que quiere decir que podría aumentar la pena de 6 a 8 años de prisión.

Familiares denuncian a piloto del helicóptero Puma

La delegada en Tarija del Defensor del Pueblo, Carola Romero Pacello, indicó que los familiares de Barby Urzagaste, quien fue la tercera víctima del siniestro, llegaron hasta el Ministerio Público para sentar la denuncia contra el piloto del helicóptero Puma.

Según la declaración de la misma víctima antes de fallecer, más un video que circula en las redes sociales de internet, la imprudencia del piloto al sobrevolar en cercanías de la zona donde se encontraban voluntarios, por la velocidad de las hélices generaron una ráfaga de viento que reavivó el fuego de forma violenta atrapando a la víctima. (eP)