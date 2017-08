García Linera calificó de racistas las protestas por la premiación de la CLACSO a Evo Morales

Dijo que entre quienes protestaban se encontraban jóvenes “equivocados” que espera puedan cambiar “con el tiempo” y aseguró que las manifestaciones son encabezadas por una “pequeña pandilla de políticos y de dueños de ONG”.

Vicepresidente, Álvaro García Linera . Foto: BTV

La Paz, 20 de agosto (ANF).- El vicepresidente Álvaro García Linera dijo sentir mucha tristeza por la protesta de activistas durante la entrega del Premio Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales “CLACSO 50 años” al presidente Evo morales, a la que calificó de un acto racista protagonizado por políticos de derecha y dueños de ONGs.

“Hermanos y hermanas (voy) a contar una tristeza que tengo en el corazón. El día viernes, hace dos días, a nuestros hermano Evo, a nuestro presidente Evo, a nuestro tata Evo, lo han premiado, le han dado una premiación de investigadores (…) porque ha levantado la dignidad de Bolivia, porque ha reconocido los derechos de las naciones indígenas originarias anteriormente discriminadas en nuestro país. Estábamos muy contentos, sin embargo no ha faltado, (un) pequeño grupo de gente que se ha opuesto”, lamentó.

El Mandatario recibió el premio reservado para intelectuales, en medio de desacuerdos, críticas y protestas. Una activista irrumpió en el acto y exigió respeto por el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) mientras en las afueras de la Vicepresidencia la Policía gasificaba a manifestantes que reclamaban por la premiación a quien consideran responsable de la ley que anula la intangibilidad del territorio indígena.

García Linera dijo que entre quienes protestaban se encontraban jóvenes “equivocados” que espera puedan cambiar “con el tiempo” y aseguró que los que encabezan dichas manifestaciones “No se merecen respeto, son una pequeña pandilla de políticos y de dueños de ONG que reciben plata del norte, de Estados Unidos y de Europa seguramente. (…). Contra Goni (expresidente, Gonzalo Sánchez de Lozada) no dijeron nada, pero contra Evo por recibir un premio, dicen, cómo pues un indio va a recibir un premio, como un campesinos va a recibir un premio”.

El Vicepresidente señaló que eso significa que “todavía hay racismo, todavía hay discriminación ” e invitó a “enseñar a esa gente mala, como quechuas, como aymaras, como guaranís, como mestizos, como criollos, que en Bolivia, en la Bolivia plurinacional todos somos iguales (…) y que esos discriminadores no van a regresar, ahora es tiempo de igualdad, tiempo de justicia, ya no es tiempo de discriminación, ya no es tiempo de neoliberales”.

Pidió a comunarios de Mecapaca en La Paz informar a los jóvenes sobre esa situación, “duele el corazón, duele que todavía haya racismo” para “no permitir que esos vendepatrias vuelvan a gobernar el país, porque seguramente esa gente haría mucho daño al pueblo boliviano”.