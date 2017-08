Gobierno boliviano admite que para Quipus es difícil competir con Samsung

Según el ministro Rojas, la gente prefiere comprar equipos Samsung u otras marcas, pese a la calidad de Quipus. La estatal generó Bs 5 millones de utilidades.

Admiten que para Quipus es difícil competir con Samsung

Laptop de la marca Quipus en oferta en el mercado. Foto: Sara Aliaga / Pagina Siete

El ministro de Desarrollo Productivo, Eugenio Rojas, reconoció que Quipus enfrenta problemas en el mercado porque tiene que competir con los productos Samsung y otras marcas, y con el contrabando pese a que los equipos de la estatal son más económicos.

“El problema es que es muy difícil competir en el mercado, sobre todo con los celulares, la gente prefiere Samsung. Cuál es el problema del ciudadano, quiere siempre otra mejor marca Samsung y otras computadoras, no quiere a su industria, es un problema de mentalidad”, precisó la autoridad el viernes en una entrevista con el programa Que No Me Pierda de la red Uno.

Según Rojas, los equipos que ofrece la empresa estatal tienen la misma calidad que cualquier otro importado y el precio es inferior, pero aún así la mentalidad de la gente es que prefiere marcas reconocidas.

“Otro problema es el contrabando. Samsung casi no registra legalmente las computadoras que ingresa al país y en mercados ni siquiera factura, nosotros facturamos”, subrayó.

La empresa pública Quipus nació mediante Decreto Supremo 1759 de 9 de octubre de 2013, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de duración indefinida, autonomía de gestión administrativa, financiera técnica y legal y bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.

Rojas informó que en la empresa el Gobierno invirtió más de 60 millones de dólares, con un crédito del Banco Central de Bolivia a 10 años plazo.

Entre los productos que comenzó a fabricar la compañía están las computadoras Kuaa que se dota a los alumnos de sexto y quinto de secundaria y a los profesores de colegios fiscales.

En el mercado la estatal comercializa las computadoras laptop i 5 e i7 y los celulares y ahora con una línea de ordenadores de escritorio.

“Estamos ingresando a competir con las i5 y ahora con i7 y también con las computadoras de escritorio i5 e i7, esa es otra forma de competir”, destacó.

Empresa sostenible

Rojas aseguró que Quipus es una empresa sostenible y que en sus dos primeros años de vida generó cinco millones de bolivianos de utilidades y en esta gestión espera obtener una ganancia de tres millones de bolivianos.

Del crédito del BCB hasta la fecha ya se cancelaron 14 millones de dólares entre capital e intereses, pese a que la estatal sólo se benefició de un año de gracia a diferencia de otras empresas.

“Quipus es una empresa sostenible, paga con el mismo trabajo que realiza a sus funcionarios, no recibe ni un centavo del Tesoro. Los servicios y mantenimiento los paga la empresa y además de cancelar capital e intereses por el crédito del BCB genera utilidades”, remarcó.

La empresa estatal tiene una planta de 153 empleados.

Página Siete / La Paz