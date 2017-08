Gobierno pide aclaración escrita a Brennan y él reitera que hay un quiebre de la democracia en Venezuela

El encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, Peter Brennan, fue convocado por la Cancillería por sus declaraciones sobre la relación de Bolivia con Venezuela.

La reunión que sostuvo el Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, Peter Brennan, con el Canciller en ejercicio René Martinez. Foto: Cancillería

El encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, Peter Brennan, acudió este lunes a una convocatoria del ministro de la Presidencia y canciller interino, René Martínez, por sus recientes dichos sobre Venezuela y la posibilidad de que un escenario similar se repita en Bolivia. El impasse no fue resuelto con la explicación verbal y Brennan comprometió una “aclaración escrita”, tras lo cual reiteró que en Venezuela hay un “quiebre” democrático.

“La primera justificación es que el declarante (diplomático) no se había referido a nuestro presidente (Evo Morales), pero seguramente conoceremos más detalles cuando tenga una respuesta escrita no solamente verbal”, informó Martínez en una conferencia de prensa tras la reunión con el diplomático estadounidense.

El jueves 10, el mismo Martínez calificó como un “exabrupto’ las declaraciones de Brennan y pidió una retractación a la brevedad posible por considerarlas una injerencia en la política interna. Públicamente no se conoció alguna reacción de la delegación diplomática hasta este lunes, cuando se conoció que el representante estadounidense asistió a una convocatoria.

Ese día, Martínez citó que el encargado de Negocios dijo no puede entender “cómo algunos líderes de la izquierda incluso pueden defender a un Gobierno militar que está matando a gente en las calles”, que eran cosas del pasado de América Latina, y que cómo se podía defender “a un Gobierno dictatorial”.

Respecto a Bolivia, declaró: “No voy a opinar o especular sobre la situación de Bolivia, sobre la situación política interna, que es algo para los bolivianos, para resolver; pero ojalá que Bolivia nunca llegue al punto en que está Venezuela en este momento, porque es deplorable y muy lamentable”.

La vicecanciller Guadalupe Palomeque también participó en la reunión de este lunes, donde -según el ministro-, Brennan explicó que no mencionó al presidente Morales en sus declaraciones. “Habrá obligatoriamente y necesariamente una respuesta de quien se observa sus declaraciones”, insistió y explicó que “no es suficiente que se diga: no he nombrado al presidente Evo Morales”.

El diplomático no hizo declaraciones a la conclusión de la convocatoria, pero en un comunicado informó que la reunión “fue muy cordial” y que se “ha ratificado, una vez más, que no tenemos ningún interés en interferir en asuntos internos de Bolivia”. También ratificó la posición de su gobierno respecto a Venezuela.

“He ratificado la posición pública de mi gobierno sobre la crisis en Venezuela. Ustedes saben, que Estados Unidos ha expresado su preocupación por el quiebre del sistema democrático institucional en Venezuela. Hemos compartido con la Cancillería nuestro punto de vista sobre este asunto, que en nuestro criterio ha dañado la democracia en Venezuela”, se lee en el documento.

Martínez volvió a salir en defensa de la administración de Nicolás Maduro y aseguró que “no existe ningún gobierno militar” en Venezuela, por el contrario –sostuvo- el gobierno es resultado de elecciones democráticas con amplia participación ciudadana.

Aunque no hay plazos, el ministro espera que “en tiempo breve” la legación diplomática haga llegar una respuesta escrita a las observaciones del Gobierno.

La Paz y Washington mantienen una relación compleja tras la expulsión en 2008 del embajador Philip Goldberg por injerencia en asuntos internos. Trabajaron y firmaron un nuevo Acuerdo Marco que hasta el momento no restituyó la relación a nivel de embajadores. (14/08/2017)

La Razón Digital / Carlos Corz / La Paz