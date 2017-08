Gobierno reporta 700 evacuados de la cordillera de Sama y descartan riesgo para la ciudad de Tarija

La autoridad aseguró que se han tomado las previsiones para garantizar la provisión de agua y se ha instruido la descompresión de válvulas de gas que se pasan por los cerros del incendio.

El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, se encuentra en Tarija y confirmó la noche de este viernes que el incendio en la serranía de Sama dejó hasta el momento dos personas fallecidas. ANF.

El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, informó la noche de este viernes que se han evacuados a 700 personas de las comunidades cercanas al incendio que se registró en la serranía de Sama. La autoridad descartó además que haya riesgos para la zona urbana de Tarija.

Un incendio de magnitud afectó cerca de 7.000 hectáreas en la cordillera de Sama al oeste de capital tarijeña. Dos personas fallecieron por esta tragedia, existen al menos 10 heridos y grandes pérdidas de cabezas de ganado y cultivos.

“Es seguro que no llegará al área urbana, si hay algunas poblaciones del municipio de San Lorenzo que pueden ser amenazadas. El lugar San Pedro de Sola, es el que tenía más riesgo y sus habitantes han sido evacuados”, explicó Ferreira en declaraciones al programa de televisión Que no me pierda de Red Uno

La autoridad aseguró que se han tomado las previsiones para garantizar la provisión de agua y se ha instruido la descompresión de válvulas de gas que se pasan por los cerros del incendio para evitar una eventual explosión.

Por otro lado, la autoridad destacó la acciones ciudadanas de solidaridad. Aclaró que por el momento hay suficiente cantidad de agua, pero se necesita con mayor urgencia; extintores, barbijos, colirio y linternas.

La Razón Digital / José Luis Columba / La Paz