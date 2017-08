Gremiales de La Paz retoman sus medidas de presión y Revilla pide no perjudicar a la ciudad

La Federación Departamental de Gremiales Minoristas de La Paz volverá este lunes a sofocar a la Sede de Gobierno con sus protestas.

Los gremiales instalaron varios puntos de bloqueo en rechazo a la carnetización. Foto: La Razón

La Federación Departamental de Gremiales Minoristas de La Paz volverá este lunes a retomar las medidas de presión en rechazo a la carnetización municipal. El alcalde Luis Revilla, quien reiteró que el proceso no es obligatorio, pidió al sector reflexionar y no perjudicar a la ciudad.

La movilización cumplirá este lunes su tercera semana. La estrategia, durante pasados días, se caracterizó por el cierre de sus puestos de venta, bloqueo de vías y marchas de protesta que convulsionaron el centro de la ciudad.

“Vamos a continuar con las medidas de presión, aunque hemos cambiado la forma de lucha; entonces mañana (lunes) continuaremos con nuestra demanda de abrogación de la ordenanza municipal 442 y por ende su decreto municipal 021″, informó, según cita la agencia ABI, la dirigente de los gremiales Gladys Flores.

Sin precisar qué tipo de estrategia utilizarán para presionar a la abrogación de la norma, la dirigente indicó que las movilizaciones serán con más fuerza, porque -aseguró- otras asociaciones se sumarán a su demanda.

No obstante, el Alcalde pidió “reflexionar” a los dirigentes que se oponen al registro electrónico y reiteró que es voluntario, e instó a dejar de actuar “por capricho” e intereses que solo perjudican a la ciudadanía.

“Que reflexionen los dirigentes, que dejen de actuar con el capricho que están actuando de pretender que el Alcalde viole la norma. Hay una ordenanza municipal que el Concejo ha dicho que no la va a abrogar y yo tengo la obligación de cumplirla; no pueden obligarme a incumplir la ley y tampoco pueden obligar a otros gremiales que quieren carnetizarse a que no lo hagan”, señaló.

El 16 de agosto, Revilla promulgó un decreto en el cual se realizan cuatro ajustes y precisiones al reglamento que establece el registro electrónico al reglamento de carnetización de gremiales, sin embargo, este hecho no logró frenar las medidas de presión.

“Esperemos que estos dirigentes, reitero, reflexionen y dejen de perjudicar a la ciudad, los que quieran carnetizarse que lo hagan y los que no, no, porque no tendrán ningún tipo de sanción”, insistió el Alcalde de La Paz. (20/08/2017)

La Razón Digital / Ángel Guarachi / La Paz