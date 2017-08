Harán inspección técnica al estadio de Real Santa Cruz

Tras la tragedia del fin de semana (murió un menor) la directiva del club cruceño se ha comprometido a realizar las debidas inspecciones técnicas a la infraestructura del escenario deportivo



Una maquinaria pesada se tuvo que utilizar para retirar la luminaria que mantenía atrapada a una mujer que fue rescatada dos horas después de ocurrido el accidente. Foto: Gabriel Vásquez

Una inspección técnica exhaustiva es la que realizarán a toda la infraestructura del estadio Real Santa Cruz, lugar en el que el pasado sábado, se produjo la caída de una torre de iluminación que dejó como saldo un niño fallecido (2 años) y cinco personas heridas. “Que no quede la duda de que daremos todas las garantías para que se pueda seguir practicando fútbol en el estadio”, dijo Juan Carlos Durán, presidente de Real Santa Cruz.

La torre del lado poniente en la zona de butacas fue la que se vino abajo producto de los vientos huracanados que llegaron hasta los 90 km por hora que se registraron el día de la tragedia. Esta estructura tenía unos 15 años y estaban hechos de concreto armado con “todos los requerimientos de seguridad” y según Durán, habían recibido el visto bueno de los inspectores para realizar partidos de fútbol en esta gestión.

“Las torres estaban, como todo el estadio, en permanente inspección. Hace pocos días recibimos partidos de la Liga profesional. Estábamos obligados a realizar inspecciones. lo que no estaba normal eran los vientos”, informó Durán a la red Unitel.

Esta es la luminaria que cayó sobre el público en el estadio. Foto: Gabriel Vásquez

Los gastos de recuperación de los afectados y los de sepelio del menor han sido cubiertos por el club cruceño que además, verá “la forma en como ayudar a las familias” ante la tragedia. “El club, como cualquier otro club, tiene un montón de carencias, pero eso no es lo importante ahora sino ayudar a la familia”.

“Estamos tomando las precauciones para que no vuelva a ocurrir un desastre como ese. si es que hay algún riesgo no se jugará. Si no lo hay, continuaremos con nuestras actividades ya que para nosotros es muy importante el uso del estadio”, indicó.

Ana María Jerez, madre del niño que falleció, ayer fue dada de alta. Otros de los afectados son Amalia Ayllón y su hijo quien tuvo una fractura en la pierna izquierda, fue operada y su recuperación es favorable y puede ser dado de alta hoy. Otro fue un paciente de 32 años, con diagnóstico de policontusiones que también puede irse este lunes a su casa.

El Deber / Pablo Cambara