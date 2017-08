Hay que ver ‘Friends’ con actores negros para darse cuenta de lo blanca que era

Jay Z y el creador de ‘Master of None’ firman con ‘Moonlight’ el videoclip definitivo sobre el racismo audiovisual en EE UU.

Se preveía que el rapero Jay Z tendría mucho que decir en 4:44, el disco que publicó el pasado 30 de septiembre. Sin embargo no todo era relacionado con la infidelidad que provocó su crisis con Beyoncé, y nutrió Lemonade, el álbum conceptual de 2016 en el que la cantante se explayó a gusto sobre el tema. El videoclip del nuevo single que ha extráido del álbum, Moonlight, por ejemplo, se ha revelado como un agudo y punzante comentario sobra la falta de diversidad en el audiovisual, los prejuicios raciales que el cine y la televisión muestran al retratar a los afroamericanos y la perpetuación de estos mismos a la que contribuye también la población negra de EE UU.

Probablemente en una escucha superficial del tema muchas de las referencias que hace Jay Z. Menos mal que está Genius para acudir al auxilio de aquellos que necesitan notas a pie de página y comentario de texto cuando un rapero multimillonario y multidisciplinar decide pronunciarse acerca de algún tema de calado. Así es posible saber que no es coincidencia que Moonlight se titule como la última película ganadora del Oscar, y que el tarareo es a su vez referencia cruzada a La La Land, el filme que usurpó por segundos (y un sonado error con los sobres) su lugar en la gloria, así como al tema que metió en una batalla legal a Lauryn Hill.

Sin embargo, todo esto palidece con la aparición del videoclip de Moonlight. Alan Yang, cocreador de la serie Master of None junto a Aziz Ansari, recibió el encargo de poner imágenes a la canción y, como cuenta en la web Pigeons and Planes, pensó en recrear un capítulo de la popular sitcom Friends para evidenciar todo aquello a lo que la letra alude sucintamente. La diferencia es que esta vez los actores elegidos para interpretar a Chandler, Rachel, Ross, Monica, Phoebe y Joey iban a ser todos afroamericanos. “Quería reunir a algunos actores y cómicos jóvenes afroamericanos con más talento de la actualidad: Jerrod Carmichael (The Carmichael Show), Tessa Thompson (Creed), Issa Rae (Insecure), Lil Rel Howery (Get Out), Lakeith Stanfield (Atlanta) y Tiffany Hadish (Girls Trip)”.

Acusado en varias ocasiones de ser un show en el que sólo salían blancos –un usuario de YouTube se tomó la molestia de enumerar a todos los actores negros con frase que aparecieron–, Yang ha dejado claro que no se trata tanto de un ataque directo a Friends como de una manera de poner de relieve la escasa diversidad que ha habido y sigue habiendo en la ficción estadounidense. “La idea original era rodar un capítulo de 21 minutos”, ha contado Yang. “También concluirlo con un plano en el que todos menos el protagonista se convertían en esqueletos. Tras conversaciones con Jay llegamos a este resultado final”.

No hay esqueletos y finalmente dura 7’25”, pero el videoclip de Moonlight, titulado como podría haberlo sido un auténtico capítulo de Friends (En el que nadie está preparado), incluye una escena entre bambalinas en la que Jerrod Carmichael comenta con un amigo qué le parece el capítulo. “Dime lo que piensas, sinceramente”. “Es una basura, como un Seinfeld con negros. ¿Quién ha pedido algo así?”. En las tomas descartadas se dicen cosas mucho más ácidas: “Es como si hicieran un remake de Scooby Doo con un gato”. Carmichael, uno de los cómicos más subversivos que han aparecido en EE UU en los últimos tiempos, queda tan afectado por la conversación que pierde todo el interés por continuar con lo que está sucediendo en el apartamento de Monica y Chandler, antes de Monica y Rachel, puntualmente de Chandler y Joey. Es entonces cuando comienza a sonar Moonlight y la sitcom pasa a un segundo plano.

Como pasa en algunos capítulos de Master of None, la comedia desaparece cuando surge la evidencia: los estereotipos racistas siguen siendo la base de muchas series y películas, extendiéndose en una sociedad diversa que no encuentra su reflejo en la pantalla. “Incluso cuando ganamos perdemos”, canta Jay Z, refiriéndose al Oscar birlado por unos segundos. También a ese protagonismo que se cede a las minorías sin intención alguna de convertirlo en algo más que pura anécdota. Justo por eso con el vídeo de Moonlight dan la vuelta a la anécdota para cambiar las normas.

Fuente: revistavanityfair.es