Hilary Duff, la actriz que no quiso ser un juguete roto

Conocida por la serie de Disney, Lizzie McGuire, dio un giro en su carrera con papeles más serios y de calidad. Como cantante, ha sido número 1 en varias ocasiones. ¡Qué le importará la celulitis!

Que una adolescente de 14 años protagonice una exitosa serie puede significar, en algunos casos, que su vida acabe siendo un desastre. Hilary Duff (Texas, 1987) consiguió evitar la segunda parte de la historia cuando llegar ahí hubiera sido, quizá, lo más fácil. Fue una niña que siempre quiso ser actriz y lo consiguió. Tenía diez años cuando protagonizó Casper meets Wendy -era Wendy- y con esa misma edad puede vérsele en True Women junto a una joven Angelina Jolie. Un casting de Disney para ser Lizzie McGuire, hizo el resto.

Hilary Duff se había convertido en la princesa de su cuento, y ya se ha visto que en los cuentos a veces hay manzanas envenenadas. Tuvo suerte, sin embargo, y se dio cuenta de que ser famosa y rica sin haber cumplido ni siquiera la mayoría de edad podía ser peligroso y lo paró antes de que la muñequita rubia acabara rota. Cogió las riendas y dijo basta. Por lo tanto, Hilary Duff, la actriz que ha protagonizado una de las polémicas de la semana por posar en bañador con su hijo en brazos y mostrando sin ningún tipo de pudor la celulitis de sus piernas (como la de todas), tiene más mérito que el de reivindicar la normalidad del cuerpo de la mujer y oponerse a unos estándares fijados por no sé sabe quién y contra los que cada vez más mujeres se plantan.

Duff dice ‘no’ ahora a un tipo de belleza que iguala y encorseta (que no es poco mérito) pero ya dijo ‘no’ mucho antes. Había cumplido los 20 años y se puede decir que estaba en la cresta de la ola. Había logrado éxito como actriz (a pesar de la cuestionable calidad de las películas y series en las que aparecía) y como cantante. Fue en su época Disney cuando descubrieron que la chica también tenía talento para la música. Le cantó a Santa Claus antes de publicar su primer álbum, Metamorphosis, que le llevó de gira por Estados Unidos y con el que, con 16 años, vendió 7 millones de copias. Había que aprovechar el tirón de la joven talentosa. Era la combinación perfecta de la niña prodigio.

Grabó unos temas para acompañar a la película A Cinderella Story (la produjo su madre, Susan Duff) y también tuvo su disco correspondiente. Otro más (este se puede considerar el segundo), homónimo, volvió a ser número uno en las listas de ventas. Un par de recopilatorios y, ya en 2007, Dignity, con lo que publicaba algo distinto a lo que había cantado hasta entonces, con ciertos toques electrónicos.

La presentación supuso además una supuesta reconciliación con Lindsay Lohan (solo un año mayor y también estrella Disney) con quien su novio de la adolescencia, el actor, cantante y hermano de uno de los componentes de Backstreet Boys, Aaron Carter (él sí fue un juguete roto), le puso los cuernos. Al drama amoroso se sumó otro laboral: un papel supuestamente escrito para Duff, el de Lola de Confessions of a Teenage Drama Queen, se lo dieron a Lohan, y la amistad fue cosa del pasado. El culebrón, que parece que aún no han olvidado, las acabó separando definitivamente a pesar de mensajes como estos.

A Duff no le gustaban las fiestas de su compañera Disney ni los escándalos que protagonizó, y siempre fue mucho más discreta que la también chica Disney, Miley Cyrus. Estaba ocupada en otras cosas. Tenía su propia firma de ropa, Stuff By Duff, creaba perfumes para Elizabeth Arden, diseñaba para DNKY, hacía de modelo, de imagen de Barbie e incluso fue (y su chihuaha Lola) un personaje del videojuego Los Sims 2. Pero, en realidad, quería dejar de hacer todo eso; quería dejar de ser Lizzie McGuire y ser solo Hilary Duff.

El año pasado agradeció en la red social Instagram lo que aquel papel significó en su carrera. Hubo épocas en el que rechazó todo lo que tenía que ver con él.

Happy 15 year anniversary #lizziemcguire thank you to everyone who helped made this show great! I know we were are grateful to be a part of your lives and hope we made you smile and feel like you had a friend in us❤️

Se sentía presionada, ha declarado en alguna ocasión. Tuvo que tomar decisiones en lugar de dejarse llevar por una carrera pensada, en parte, por otros. Poco a poco fue dejando de lado los negocios y empezó a seleccionar sus papeles tanto en cine como en televisión. Se acercó a producciones menos comerciales como War Inc con John Cusak o Bloodworth, años después. Empezaron a enviarle otras propuestas, como la que le llevó a la serie Gossip Girl, donde compartió escenas con Blake Lively y beso con Jessica Szohr.

Estaba dándole un giro radical a su carrera como actriz. Su vida cambiaba al mismo tiempo. Se casó con el jugador de hockey Mike Comrie (se divorciaron en 2015) y dio a luz a su hijo Luca (el niño que sostiene en la foto de la polémica). Además, colaboró con la escritora Elise Allen en la novela Elixir, la primera de una trilogía que The New York Times incluyó entre los libros más vendidos.

Según la revista Forbes, con 26 años era una de las artistas jóvenes más ricas del mundo, y eso a pesar de haber dejado de lado su faceta musical. No volvió a publicar ningún disco hasta 2015 tras ocho años de silencio. Regresó con Breathe In. Breathe Out, y también la criticaron aunque en esta ocasión ofrecía algo menos comercial y más cuidado. A ella le importó poco.

Con Younger, la comedia creada y producida por Darren Star, autor como Sex and the city (o Sexo en Nueva York), Melrose Place o Beverly Hills, 90210 (o Sensación de vivir), que ya ha anunciado que habrá una cuarta temporada, su carrera como actriz ha tomado el peso que ella necesitaba, dejando atrás a la adolescente que la hizo famosa.

Quizá ahora sí ha encontrado el equilibrio entre la música, la interpretación, la familia y lo que dicen de ella; que siempre van a decir. En 2003 cantaba en ‘So yesterday’ (canción incluida en su primer disco) que puedes cambiar tu vida si quieres. Hilary Duff lo hizo. Así que poco le debe importar no recuperar la figura tan rápido como se le supone a una actriz de Hollywood. Dice Demi Lovato (otra de las chicas Disney), que ella es la auténtica reina Disney. Y se podría obviar el Disney.

Fuente: revistavanityfair.es