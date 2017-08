Indígenas del TIPNIS anuncian que defenderán su territorio con arcos y flechas

Presidente de la CPEMB, Ademar Mole . Foto: ANF

La Paz, 10 de agosto (ANF).- El Presidente de la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEMB), Ademar Mole, anunció que las comunidades indígenas de Beni encararán la defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) con arcos y flechas, si fuera necesario. Asimismo no descartó llevar a cabo la décima marcha por la dignidad y el territorio.

“El pueblo mojeño lo decidió, si es necesario llegar a La Paz con una marcha, lo vamos a hacer. Eso vamos a definir mañana (viernes)”, anunció Mole desde la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia en La Paz, y en otro momento agregó que defenderán “con arcos y flechas” su territorio.

Mole dijo que la CPEMB cuenta con el respaldo de otras subcentrales de territorios indígenas como la mojeño trinitario, la del río Mamoré, mujeres indígenas, entre otras organizaciones, así como activistas, organizaciones civiles, tanto de las ciudades como del área rural.

El Gran Encuentro Nacional para analizar la problemática del TIPNIS se realizará en la ciudad de Trinidad el viernes 11 de agosto.

“Les hemos pedido a los ministros que comuniquen al Presidente (Evo Morales), que la piense mil veces antes de promulgar la Ley (226), porque no vaya a ser que sea la despedida del Presidente del Palacio de Gobierno”, advirtió el líder de la CPEMB.

Este miércoles la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista, sancionó la Ley 223 de Protección y Desarrollo Integral y Sustentable del TIPNIS que elimina la Ley 180 de intangibilidad en dicho territorio y permite que se realicen obras de infraestructura en su interior.

El Presidente tiene previsto promulgar el domingo la norma en la ciudad de Trinidad y los indígenas señalaron que estarán presentes en el acto para rechazarla. “Las acciones del domingo no serán responsabilidad de las comunidades. Todo lo que pase ese día será de exclusiva responsabilidad de él (Morales), no de nosotros los dirigentes, porque nosotros siempre hemos estado dispuestos al diálogo, pero no nos escucha, es muy terco, es cínico y anda mintiendo al país”, sostuvo Mole.

El dirigente ratificó que en la reserva se realizan construcciones “por encima de la ley de intangibilidad”.



Fuente: noticiasfides.com