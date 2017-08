Involucran a equipo de fútbol cruceño con Cártel Jalisco

El periodista de Televisa de México Juan Alberto Rueda manifestó que el equipo de fútbol que habría sido comprado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mediante operaciones de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, estaría en la Asociación Cruceña de Fútbol (ACF).

Aclaró sin embargo que por el momento no se conoce el nombre del equipo ni del empresario que tendría vínculos con el lavador de dinero Raúl Flores Hernández, “El Tío”, actualmente detenido por narcotráfico en México.

Durante una entrevista vía Skype con el programa Todo a Pulmón de Cadena A, Rueda se refirió a la posible compra del equipo boliviano, y las operaciones del Cartel Jalisco, a través de sus operadores entre ellos el excapitán de la selección de fútbol mexicano Rafael Márquez y al artista, también mexicano, Julián Álvarez.

Dijo que ambos personajes del deporte y la farándula, no tienen todavía un proceso legal, sino simplemente nexos que no justifican un posible encarcelamiento, hasta que se demuestre que son o no culpables.

“Lo mismo va a pasar con este equipo de futbol de la Asociación Cruceña de Futbol, en definir si hay o no un nexo directo por supuesto con el narcotráfico”, dijo en su entrevista.

Consultado si Televisa tiene el nombre del equipo comprado por el Cártel Jalisco, respondió que hasta el momento no se ha hecho público el nombre preciso del equipo.

Recomendó tener “mucho cuidado” porque cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, hizo conocer su boletín y se refirió a toda esta red de lavado de dinero, dio a conocer nombres como Rafa Márquez y Julián Álvarez, entre otros.

Sin embargo en el caso de Bolivia, no da a conocer específicamente el nombre del empresario que sería, en el supuesto dado caso, el nombre del dueño de este equipo de fútbol cruceño.

“Hasta el momento no se ha revelado. Se han hablado de nombres, sin embargo no hay nada muy en concreto y obviamente se estaría esperando que en las próximas horas se pudiera confirmar qué equipo y qué empresario estaría vinculado directamente con Raúl Flores ‘El Tío’”, manifestó.

Una publicación del digital Infobae difundido este fin de semana, señala que “según la información del Departamento del Tesoro de EEUU, Raúl Flores se movía mucho en el mundo de los deportes y del espectáculo. Aunque no menciona el nombre, también estaría relacionado con la compra de un equipo de fútbol de primera división en Bolivia con dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación.

En la lista de sancionados por Estados Unidos, figura el boliviano Fernando Gustavo Álvarez Peralta, por presuntamente estar vinculado con la organización de narcotráfico del mexicano Raúl Flores Hernández. Hasta ahora, el gobierno boliviano no se ha pronunciado sobre el particular.

Fuente: Cadena A, A Todo pulmón, Erbol