James Franco habla de sus adicciones

El actor asegura que su drogadicción la superó hace tiempo y explica que practica surf para combatir su depresión

Hablando sucio bien podría ser el título de una película de James Franco o incluso de alguna biografía sobre el actor. Sin embargo, es lo que el intérprete, de 39 años, ha hecho con la revista Out y no sorprende que la publicación se haya decantado por ese titular. Depresiones y adicciones. Nada nuevo para quien sigue de cerca la vida del intérprete de The Deuce, pero esta vez Franco ha hablado sin tapujos. “Tengo una personalidad adictiva”, ha aceptado.

El actor confiesa que comenzó con las adicciones cuando aún era adolescente. “Empecé con algunas adicciones justo cuando inicié mi carrera como actor, a los 17 años”. Pero su carrera también le presentó toda una nueva adicción. “Realmente me involucré en ella, se convirtió en mi todo hasta el punto que dejé de socializar”, cuenta en la entrevista. “Después de unos 10 años de vivir así, o sea, cuando tenía unos 27 años, me di cuenta de lo que me pasaba. ‘Tío, lo que tengo es depresión’. De cara para fuera todo parecía bien, tenía una carrera, lo tenía todo. Pero en realidad me sentía tan solo, alejado”, revela.

La estrella de King Cobra cuenta que para intentar navegar los mares de la depresión se volvió aficionado al surf. “Comencé un nuevo capítulo de mi vida. Era un verdadero adicto al trabajo y adicto a otras cosas —no sustancias, esas ya hace años que las superé— así que encontré algo que me cambió por completo la vida y surfear es parte de esa terapia”, reconoce.

En cuanto a uno de sus últimos trabajos, James Franci admite que trabajar en The Deuce, un show de HBO que indaga en el mundo de la pornografía y la prostitución en la década de los setenta y ochenta, fue todo un reto. “Tuve que dirigir escenas de sexo en The Deuce y jolines fue muy interesante”. El primer episodio de ocho que tiene la temporada se estrenará el 10 de septiembre.

El también director no es el único que ha aceptado públicamente que ha sufrido depresión. Selena Gomez, Zayn Malik, Demi Lovato, Catherine Zeta-Jones, Ben Stiller, Jim Carrey y la misma Adele han hablado de este trastorno en un intento por normalizar la forma en que se abordan estas enfermedades en público.

#JamesFranco talks with Edmund White about sex, porn & the eternal appeal of ’70s New York on the cover of OUT #Linkinbio (Photography: @gavinbondphotography, Styling: @nicoklam) Una publicación compartida de Out Magazine (@outmagazine) el 1 de Ago de 2017 a la(s) 7:38 PDT

Fuente: elpais.com