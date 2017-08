Juanes: “Las ganas de soñar siguen intactas”

El colombiano es la gran estrella del Bolivia 360 Music Festival. Actuará hoy en el Tahuichi. En esta entrevista habla de nuestro país y de la magia que la música le sigue permitiendo lograr

Marcelo Suárez R.

uan Esteban Arístizabal, colombiano, antioqueño, hombre que ama la tierra en que nació, es uno de los artistas latinoamericanos más reconocidos de este siglo. Gran parte de ese prestigio se lo ha ganado a base de talento y humildad.

Con 21 Grammy Latino en su haber, Juanes sorprende por la capacidad de crear piezas musicales cada vez más novedosas. Su último trabajo es una muestra de lo consecuente que es con su obra. Mis planes son amarte, el octavo disco de estudio de su carrera solista, sale a la luz bajo un nuevo concepto para ver y oír.

El autor de A Dios le pido y Es por ti conversó con Sociales&Escenas antes del show que brindará hoy, en el estadio Tahuichi Aguilera, como parte de Bolivia 360 Music Festival, del que es cabeza de cartel.

El colombiano habla de Bolivia, de su carrera y de su nueva música natural y orgánica, con esa sencillez que lo caracteriza.

– Ya estuviste en dos oportunidades en Bolivia (2000 y 2004), ¿qué te parece volver?

Estoy muy contento de regresar, hace mucho tiempo que no volvía a Bolivia y siempre es gratificante tener la oportunidad de reencontrarte con gente que te hizo emocionar. Recuerdo muchas cosas de Bolivia, recuerdo La Paz, recuerdo Santa Cruz de la Sierra, gente muy cariñosa y amable. Por supuesto también recuerdo que comí muy bien.

– Entre esas cualidades, ¿encontrás alguna conexión con la gente de Colombia?

Sin duda, en muchas partes de Latinoamérica el público es muy parecido, además que no estamos tan lejos. En Santa Cruz son muy cálidos y poseen ese espíritu de fiesta similar al de mi tierra.

– Cuando viniste por primera vez fue en 2000, en el génesis de tu carrera como solista. ¿Qué se mantiene de ese Juanes que acababa de dejar Ekhymosis (su primer grupo) y que se convirtió en uno de los artistas latinoamericanos más reconocidos del mundo?

Principalmente lo que se mantiene son las ganas de seguir haciendo música. Las ganas de hacer cosas, de soñar, de no dejarme estar, que ese chico que tocaba la guitarra en una banda como Ekhymosis las tenía siempre presentes y hasta hoy siguen siendo la base de su carrera. Toda mi vida he disfrutado lo que he hecho, muchas cosas han perdurado en el tiempo y otras se han ido, pero hoy siento que disfruto mucho más y me siento más seguro. Conocer el mundo, mezclarme con la gente, lograr esa magia que la música te permite y conectarme con culturas cercanas y lejanas es lo más satisfactorio que me ha ocurrido como artista y como persona.

– ¿Qué significa para vos haber ganado dos Grammy y 21 Grammy Latino?

Ha sido un reconocimiento al trabajo y una suerte de motivación que me dio un mayor impulso y me abrió nuevas puertas en mi carrera.

– Al lanzar tu disco, Mis planes son amarte, afirmaste que esta producción llega en un momento especial de tu vida, ¿a qué te referías?

A que el disco aparece luego de un periodo muy agitado, con extensas giras y trabajo, el cual contrasta con un momento en el que prevalecen la madurez, la tranquilidad y las ganas de hacer arte. Mis planes son amarte es un álbum visual con 12 canciones, que tuve que recopilar de todo lo que había hecho, como resultado de una constante búsqueda. Desde un principio aposté por cosas diferentes, de ahí que todo es como una película en la que voy interpretando las canciones acorde con la historia. Esa, digamos, es la parte moderna de la propuesta. Todo tiene que ver con esa idea de buscar algo nuevo, algo diferente que me saque de mi zona de confort.

Hablando del mercado de la música, ¿este es un buen momento para ser artista?

Hay una realidad que no se puede negar: en la actualidad se consume más música, porque hay más y mejores herramientas para producir, así como también hay más espacios donde difundir el trabajo de los artistas. Las diversas plataformas de reproducción hacen que la música se consuma demasiado, por lo tanto hay más oportunidades. La diferencia siempre va a estar en la calidad. Si un artista la tiene eso será lo que marque.

Fuente: eldeber.com.bo