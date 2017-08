Justin Bieber rompe el silencio tras cancelar su Purpose Tour

“He dejado que mis inseguridades se lleven lo mejor de mi”.

Hace dos semanas atrás, Justin Bieber impactó a sus fans al cancelar las 14 fechas restantes de su Purpose World Tour. Sus representantes hablaron al respecto, su manager, sus fans, pero él permaneció en silencio. Hasta ahora.

Este miércoles 2 de agosto, el cantante publicó un sincero y largo mensaje en Instagram dedicado a su legión de fans, explicando por qué canceló su tour. La imagen publicada es de algún tipo de mensaje escrito por el Biebs y no posee ninguna descripción.

Inicia con gratitud. “Estoy tan agradecido por este viaje con todos ustedes. Estoy agradecido por los tours pero más que todo estoy agradecido de poder vivir esta vida CON USTEDES! Aprender y crecer no siempre ha sido fácil pero saber que no estoy solo me ha ayudado a seguir adelante”, escribió Bieber.

Y continuó, “He dejado que mis inseguridades se lleven lo mejor de mi algunas veces, he dejado que mis relaciones rotas dictaminen la forma en la que actúo con las personas y la forma en que las trato. Dejo que la amargura, los celos y el miedo muevan mi vida”.

Después de conocerse la noticia sobre la cancelación de su gira, algunos especularon que la relación del canadiense con la Iglesia Hillsong y el pastor Carl Lenz era la razón principal por la cual él quiso tomar una salida de su tour internacional.

En su publicación de ayer, el intérprete de Sorry dejó saber que está trabajando en él y rodeándose de personas que lo ayuden a ser el hombre que quiere ser.

El ídolo escribió, “Soy extremadamente bendecido por tener a gente que durante los últimos años me ha ayudado a reconstruir mi carácter, recordándome quien soy y quien quiero ser”.

Bieber también agregó, “Mis decisiones y mis relaciones pasadas no dictaminarán mis decisiones y mis relaciones futuras. Estoy MUY consciente de que nunca seré perfecto, y continuaré cometiendo errores. ¡Quiero ser un hombre que aprenda de ellos y crezca debido a ellos! Quiero que todos ustedes sepan que este tour ha sido increíble y me ha enseñado mucho de mi mismo. Me recuerda cuán bendecido soy de tener una voz en este mundo. He aprendido que mientras más aprecias tu llamado, más querrás proyectarlo”.

Pero si alguien temía que el ganador del Grammy convirtiera la pausa en su gira en una pausa permanente, están equivocados. Bieber dejó claro que él está aquí para largo, pero quiere asegurarse de que pueda mantener su vida como artista.

“Tomarme mi tiempo ahora mismo es decir que quiero ser sustentable. Quiero que mi carrera sea sustentable, pero también quiero que mi mente, mi corazón y mi alma sean sustentables para que yo pueda ser el hombre que quiero ser, el esposo que eventualmente quiero ser y el padre que quiero ser”.

En el mensaje, que casi parecía una súplica para que lo entendieran y hacerle saber a sus fans que él se preocupa, el cantante agregó, “Este mensaje es solo una oportunidad para que ustedes puedan conocer mi corazón, no espero que nadie entienda, pero quiero que la gente tenga una oportunidad de saber de donde vienen mis acciones”.

Claramente escribiendo desde su corazón, Bieber completó su comunicado con esto: “ESTE MENSAJE ES GRAMÁTICAMENTE INCORRECTO PERO VIENE DEL CORAZÓN. PERO CREO QUE HAY ALGO ESPECIAL SOBRE LAS IMPERFECCIONES”.

Fuente: eonline.com