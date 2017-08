Katharine Graham, la leyenda del periodismo que interpretará Meryl Streep

Como editora de The Washington Post, impulsó la publicación de los papeles del Pentágono e hizo posible la exclusiva del Watergate.

De Katharine Graham dicen que, durante toda su vida profesional, siempre tomó la decisión correcta. Dio el sí a la publicación de los Papeles del Pentágono aunque sus abogados intentaron disuadirla, defendió la investigación del escándalo Watergate mientras la Casa Blanca negaba todas las acusaciones, y sentó las bases de independencia y rigurosidad que hicieron de The Washington Post el periódico que conocemos hoy.

Su historia, narrada en una autobiografía por la que ganó el premio Pulitzer, es la de una mujer que creció sintiéndose un personaje secundario, insegura y ninguneada, para convertirse en una editora respetada por los periodistas y temida por el poder. Cogió las riendas de un diario al que nadie tomaba en serio y acabó tumbando con él a un presidente de los Estados Unidos.

Steven Spielberg llevará a la gran pantalla uno de los capítulos más decisivos de la carrera de Graham en su próxima película, The Papers, donde se narra la pelea por la publicación de los documentos gubernamentales de la guerra de Vietnam. La editora será interpretada por nada menos que Meryl Streep, y la acompañará Tom Hanks en el papel de Benjamin Bradlee. Después de haber sido borrada del guión de Todos los hombres del presidente, se lo debíamos a Graham.

KATHARINE ANTES DE THE POST

Eugene Graham, el padre de Katharine, había comprado el periódico en 1933 en una subasta pública y acabó utilizándolo como instrumento para desplegar su poder en la esfera política y apoyar la carrera de sus candidatos afines. En uno de sus episodios más famosos, Eugene Graham decidió publicar un titular en portada para animar a la gente a que saliera a la calle a celebrar la victoria de Roosevelt y recibirlo en su paso por la ciudad. Lograron movilizar a más de 200.000 personas, y cuando Roosevelt vislumbró la ventana del despacho de Eugene desde la calle, le dedicó un saludo en agradecimiento. Katharine Graham se lo reprocharía muy duramente a su padre.

Graham llegó al periódico poco después de salir de la Universidad de Chicago, donde había entrado en contacto con el círculo intelectual. Su padre asumió que ella sería periodista, y ella también. Se encargó de las secciones menos atractivas para el resto. Firmó artículos sobre canciones populares que inspiraban a las tropas, las movilizaciones de las mujeres, algún suceso truculento, un perfil sobre una bibliotecaria del congreso, y también comenzó a encargarse de revisar las cartas al editor. En 1939 fue a su primera rueda de prensa en el Despacho Oval, ocupado por Roosevelt. “En esa época, las conferencias de prensa del presidente consistían generalmente en un pequeño grupo de, en su mayoría, hombres de pie alrededor de la mesa del presidente escuchándolo hablar, charlando y haciéndole algunas preguntas”, contó en sus memorias.

En 1940 se casó con Philip Graham, un joven inteligente que contaba con un juez de la Corte Suprema como mentor. Poco después de la boda su padre lo nombró editor del periódico.

Propenso a las infidelidades y a los episodios maníaco-depresivos, Philip Graham marcó otra veta en la posición secundaria a la que Graham solía verse relegada, algo que asumió sin contestaciones. “Siempre era él quien decidía y yo la que respondía”, diría ella. “Creo que disfruté con el papel de esposa felpudo. Por alguna razón, me gustaba ser dominada y llevar a cabo sus elecciones”. Cuando su marido recibió el triple de acciones del periódico, ella lo interpretó así: “Según me explicó mi padre, ningún hombre debía estar en la posición de trabajar para su mujer. Curiosamente, no solo cumplí con ello sino que estaba totalmente de acuerdo”. Esto, sumado a la complicada relación con su madre, una mujer psicológicamente inestable cuya principal obsesión era ganarse la amistad de figuras como Thomas Mann, hizo mella en la inseguridad de Katharine.

Mientras, The Washington Post seguía perdiendo relevancia. The New York Times le sacaba ventaja en prácticamente todas las exclusivas principales, obviaron la oposición social a la guera de Vietnam y en sus páginas no había rastro del debate racial y la lucha por los derechos civiles que se vivía fuera de la redacción.

Sin embargo, Katharine todavía confiaba en el poder del periodismo e hizo todo lo posible por recuperar el diario cuando su marido amenazó con hacerse con el control total en medio de sus amagos de divorcio (decía que la dejaría por su amante). Todavía afectado por sus depresiones recurrentes, Philip Graham se suicidó de un disparo mientras Katharine dormía en la habitación de al lado en la granja familiar.

“ADELANTE, PUBLIQUÉMOSLO”

“En la mediana edad y en un estado de duelo, de repente se encontró a cargo de un periódico que todavía no había mostrado ninguna señal de grandeza, y un grupo de hombres que la miraban con sospecha”, relata David Remnick, quien trabajó con Katharine en los ochenta. “En reunión tras reunión, en Washington y Nueva York, era la única mujer en la sala, y no una segura de sí misma”.

Ya al frente de The Washington Post, Katharine Graham empezó a deshacerse de “los mediocres, los racistas y los aburridos”, y emprendió una búsqueda del mejor talento nacional para elevar las firmas del diario. Fichó a Ben Bradlee de Newsweek, lo que se ha considerado como una de sus mejores decisiones, e invirtió presupuesto en ampliar la cobertura internacional. Para finales de los sesenta, el periódico se había ganado el respeto del sector.

La publicación de los Papeles del Pentágono fue la prueba de fuego de Graham. The New York Times se había adelantado a la exclusiva y comenzó a difundir los documentos el 13 de junio de 1971. Graham pidió a los periodistas del Post que se hicieran con otra copia de los papeles, y cuatro días después los tenían (el periodista que fue a buscarlos se llevó un maletín demasiado pequeño y tuvieron que comprar un billete extra de avión para que la caja de cartón donde los guardaron pudiera viajar junto a él).

No era el mejor momento para perseguir una historia así. La compañía acababa de salir a bolsa y la publicación de los papeles podría perjudicar a los accionistas. The New York Times tenía la Casa Blanca en contra y el Tribunal Supremo les había prohibido continuar informando sobre el asunto. Los abogados de Graham le aconsejaron fervientemente que olvidara el tema. Pero no lo hizo.

Con el abogado a su lado pidiéndole cautela, Graham llamó a Bradlee durante un banquete que había organizado en su casa, y le dijo: “Venga, publiquémoslo”.

“Desde el principio creímos que el material de los Papeles del Pentágono era el tipo de información que el público necesitaba para formarse sus propias opiniones y tomar decisiones de manera más sabia”, relata Graham en sus memorias.

Después de aquello, Nixon desarrolló una cruzada contra el periódico. Comenzó a darles las exclusivas a la competencia y amenazó con perjudicar el negocio de las licencias de radiotelevisión que gestionaba la familia.

Pero Graham no había hecho más que empezar. Cuando Bernstein y Woodward acudieron con la información sobre las acciones de espionaje contra el partido demócrata en un hotel llamado Watergate, la editora apoyó a los periodistas durante la investigación y defendió al periódico hasta el final, aunque la Casa Blanca negara continuamente las acusaciones utilizando incluso vulgares insultos contra la propia Graham.

“La valentía que demostró en situaciones de abuso de poder, serias y a veces temibles, puso a la democracia en deuda con ella de una manera que pocos editores estadounidenses, quizás ninguno, jamás haya alcanzado”, señala en un artículo Hendrik Hertzberg, especialista en política de The New Yorker.

Sus fuertes convicciones acerca de la ética periodística no estuvieron reñidas con sus relaciones con la élite, las cuales nunca se molestó en esconder. Henry Kissinger, Nancy Reagan, Lyndon Johnson y Robert McNamara fueron algunas de sus amistades, que también incluían a personajes como Truman Capote, Bill Gates o la princesa Diana. “A medida que se hacía mayor y más segura de sí misma, podía llegar a ser arrogante, incluso temible, hacia sus editores y ejecutivos, pero su deseo de agradar, o al menos llevarse bien con los que estaban en el poder, nunca desapareció”, apunta Remnick.

Durante sus tres décadas al mando de The Washington Post, los beneficios del periódico se multiplicaron por veinte. Fue la primera mujer en dirigir una empresa de la lista Fortune y la primera en ejercer de directora en Associated Press. Sin embargo, famosa por su enfermiza modestia, nunca llegó a reconocer del todo la relevancia de sus históricos logros.

Graham falleció el 17 de julio de 2001 a los 84 años tras sufir una caída durante una conferencia de negocios en Idaho. “Jamás dejé de preocuparme por las cosas, no estaba en mi naturaleza”, dijo una vez. Tanto se preocupó que gracias a su persecución de la verdad, Nixon canceló su suscripción a The Washington Post. Dos veces.

Fuente: revistavanityfair.es