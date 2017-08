La justicia no es pareja los que meten plata tienen éxito: exministra Achacollo

Desganada y con la voz quebrantada, así se encuentra Nemesia Achacollo, al cumplir un año en la cárcel de Miraflores de La Paz.



En una entrevista con El Día, la exministra relata cómo ha enfrentado este tiempo alejada de su familia. Y aunque hace un año era considerada una de las figuras más sólidas y respaldadas por el Gobierno de Evo Morales, ahora afirma no haber tenido visita de ninguna autoridad.

Nemesia, quien fue señalada como responsable del manejo irregular de los recursos del ex Fondo Indígena, reclama justicia y protesta que su caso se encuentra paralizado.

P. ¿Cómo enfrentó un año de cárcel?

N.A.: No hay condiciones para vivir aquí, es lo más horrible que uno vive, lejos de su familia, lejos de la gente que lo quiere, lejos de lo que uno quiere hacer. Estoy encerrada hace un año, eso no se lo deseo a nadie.

P. ¿Su familia, cómo ha atravesado esta situación?

N.A.: Mi familia es la que más sufre. Mi familia hace lo imposible para venir a verme, pero no siempre es posible, es una situación difícil, se gasta dinero además y no tenemos recursos para hacer gastos de forma permanente.

P. A un año de reclusión, ¿cómo se encuentra el proceso en su contra?

N.A.: Paralizado. He hecho un requerimiento para poder defenderme en libertad, pero no tengo respuesta.

Hace un mes he hecho ese requerimiento y sigo esperando que la Fiscalía dé curso, incluso ya está remitido. Al parecer me lo han empapelado y seguro después van a decir de que no les llegó el informe y otras excusas.

P. ¿Insiste en su inocencia?

N.A.: Sí, a mí se me acusó de forma injusta, pero yo voy a seguir esperando que la justicia actúe ojalá y así lo quisieran de forma rápida para demostrar mi inocencia. El Fondo Indígena era responsabilidad de muchas personas y fui yo una de las más perjudicadas de la mala actuación de otros.

P. ¿Cómo califica a la justicia?

N.A.: Pésima, lamentablemente hay que pagar si uno quiere que su proceso avance, o sino esperar dos o tres meses para que recién le atiendan a uno. Mi caso es un ejemplo, más de un mes esperando que la justicia escuche mi pedido. Me molesta que la justicia no sea pareja, los que meten plata tienen éxito.

P. ¿Alguna autoridad de Gobierno ha tenido acercamiento a usted?

N.A.: No han venido, ni tampoco he llamado a nadie. Los únicos que siempre se acuerdan son los amigos del sector privado. Ellos me han llamado para saber de mí. Pero del Gobierno nadie, y tampoco quiero que venga nadie ya.

P. ¿Cómo ve que el programa Fondo Indígena, se volverá a reactivar?

N.A.: Está bien, hay municipios y comunidades que se pueden beneficiar, es un programa de mucha utilidad para proyectos que se tienen pendientes.

P. ¿Considera que en este nuevo programa se podrá evitar hechos irregulares?

N.A.: Ojalá. Yo advertí, yo pedí más control. Creo que no solo las organizaciones sociales deben tener el control de estos recursos, debe existir más control, una coparticipación entre organizaciones, instituciones y autoridades.

El perfil

Nemesia Achacollo Tola

Dirigente Sindical

Ciudad natal:

Yapacaní – Santa Cruz

Nacimiento:

18 de julio 1967

Trayectoria:

2001, Líder de la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Indígenas Bartolina Sisa de Santa Cruz.

Líder Bartolina Sisa – Bolivia.

2010, designada Ministra de Desarrollo Rural y Tierras.

31 de agosto de 2015, renuncia a la titularidad del citado ministerio.

3 de agosto 2016 quedó aprehendida por los hechos irregulares en el Fondo Indígena.

