La transformación del año: Margot Robbie como Isabel I de Inglaterra

La actriz interpretará a la reina en la película ‘Mary, Queen of Scots’, un biopic sobre María I de Escocia.

Margot Robbie lleva un año de transformaciones, empezando por las primeras imágenes del biopic sobre la patinadora Tonya Harding que protagonizará y que vieron la luz hace unos meses.

Ahora Robbie vuelve a ser el centro de atención de los medios después de que se haya visto una primera instantánea de la actriz como la Reina Isabel I de Inglaterra. El cambio de look, despojada Robbie de su melena rubia, es todo un espectáculo. La actriz interpretará a la monarca en Mary, Queen of Scots, un drama de época sobre la también reina María I de Escocia que tendrá a Saoirse Ronan en el papel protagonista y que llegará a los cines en 2018.

Mary, Queen of Scots seguirá la iniciativa por parte de María Estuardo (Ronan) por quitarle la corona de Inglaterra a su prima Isabel (Robbie). La película está en pleno rodaje con el británico Josie Rourke a la cabeza. Rourke es más conocido por ser el director atístico del prestigioso teatro Donmar Warehouse de Londres. El guión lo han escrito Michael Hirst, que también firmó los guiones de las películas de Isabel I protagonizadas por Cate Blanchett; y Penelope Skinner (Mi vida ahora).

Después convertirse en una estrella de primer nivel con su Harley Quinn de Escuadrón Suicida, Robbie es una de las actrices más reclamadas de su generación. Además del drama de Harding, I, Tonya, la actriz tiene pendiente de estreno la película de asesinos Terminal y otro biopic sobre el escritor de las novelas de Winnie the Pooh, Goodbye Christopher Robin. Todas están previstas para otoño de este mismo año.

Oh. My. Suicide Squad: Margot Robbie has had one royal transformation for her new role in Mary, Queen of Scots. https://t.co/Vy4d6RtBHb pic.twitter.com/2KQ4xt7Lex

— E! News (@enews) 21 de agosto de 2017